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Наредба за спешна помощ на производители на слънчоглед и царевица

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Роди Ушева
Роди Ушева
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МЗХ публикува за обществено обсъждане Наредбата за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед и царевица

Помощта е насочена към земеделски стопани, чиито площи със слънчоглед и царевица се намират в общини, определени като най-тежко засегнати от сушата и горещините през 2025 г. Основният критерий при определяне степента на засушаване са данните от Европейската обсерватория за засушаване (EDO) и Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC).

Подпомагане ще се предоставя за площи, разположени в общини с отчетена степен на засушаване, определена като „катастрофална“. Предвижда се подпомагането да се предоставя чрез единна ставка на хектар за допустимите площи със слънчоглед и царевица. Бюджетът по спешната помощ за България е в размер на 7,4 млн. евро. Средствата са осигурени от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Те ще бъдат изплатени до 30 септември 2026 г.

Регламентът допуска и предоставянето на допълнително национално финансиране в размер до 200% от европейските средства. То възлиза на до 14,8 млн. евро. Средствата могат да бъдат изплатени до 31 декември 2026 г. Крайният срок за представяне на становища и коментари по публикуваните документи е 13 юли 2026 г.

С проекта на Наредбата можете да се запознаете тук.

Източник: Министерството на земеделието и храните

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Автор: Роди Ушева
Роди Ушева е завършила бакалавърска степен по връзки с обществеността в Нов български университет, а професионалният ѝ път започва в Германия, където завършва училище със специалност хотелиерство и ресторантьорство. Още тогава натрупва опит в организирането на събития и комуникацията с клиенти, което засилва интереса ѝ към ефективната комуникация и работата с хора. Интересът ѝ към темите за храните, регулациите и здравословния начин на живот се развива по време на работата ѝ в Lidl България, където е част от отдела по качество. Любопитството ѝ към дигиталния маркетинг, PR-а и съвременните комуникации я отвежда до AB Communication, където съчетава своята креативност, комуникационни умения и страст към разказването на истории. Израснала между българската и германската култура, Роди съчетава дисциплина, адаптивност и внимание към детайла с креативност, любознателност и приключенски дух.

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