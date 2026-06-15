Наредба за спешна помощ на производители на слънчоглед и царевица

МЗХ публикува за обществено обсъждане Наредбата за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед и царевица

Помощта е насочена към земеделски стопани, чиито площи със слънчоглед и царевица се намират в общини, определени като най-тежко засегнати от сушата и горещините през 2025 г. Основният критерий при определяне степента на засушаване са данните от Европейската обсерватория за засушаване (EDO) и Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC).

Подпомагане ще се предоставя за площи, разположени в общини с отчетена степен на засушаване, определена като „катастрофална“. Предвижда се подпомагането да се предоставя чрез единна ставка на хектар за допустимите площи със слънчоглед и царевица. Бюджетът по спешната помощ за България е в размер на 7,4 млн. евро. Средствата са осигурени от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Те ще бъдат изплатени до 30 септември 2026 г.

Регламентът допуска и предоставянето на допълнително национално финансиране в размер до 200% от европейските средства. То възлиза на до 14,8 млн. евро. Средствата могат да бъдат изплатени до 31 декември 2026 г. Крайният срок за представяне на становища и коментари по публикуваните документи е 13 юли 2026 г.

С проекта на Наредбата можете да се запознаете тук.

Източник: Министерството на земеделието и храните