Въглеродно земеделие
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Стартират теренните проверки на физическите блокове за Кампания 2026

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Чрез тях ще бъдат определени или актуализирани границите на физическите блокове, както и начинът им на трайно ползване за Кампания 2026, включително наличие на елементи на ландшафта

Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски стартират специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за Кампания 2026. Чрез тях ще бъдат определени или актуализирани границите на физическите блокове, както и начинът им на трайно ползване за Кампания 2026, включително наличие на елементи на ландшафта. Критериите за избор на блоковете са част от приложение към заповедта за стартирането им.

Списъците с физически блокове, индикативните графици, както и всяка друга важна информация за теренните проверки, се публикуват на интернет страниците на съответната Областна дирекция „Земеделие”, както и на информационните табла на всички общински служби по земеделие към тях. Предвижда се проверките да приключат до края на месец септември 2026 г.

Със Заповедта можете да се запознаете тук.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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