Стартират теренните проверки на физическите блокове за Кампания 2026

Чрез тях ще бъдат определени или актуализирани границите на физическите блокове, както и начинът им на трайно ползване за Кампания 2026, включително наличие на елементи на ландшафта

Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски стартират специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за Кампания 2026. Чрез тях ще бъдат определени или актуализирани границите на физическите блокове, както и начинът им на трайно ползване за Кампания 2026, включително наличие на елементи на ландшафта. Критериите за избор на блоковете са част от приложение към заповедта за стартирането им.

Списъците с физически блокове, индикативните графици, както и всяка друга важна информация за теренните проверки, се публикуват на интернет страниците на съответната Областна дирекция „Земеделие”, както и на информационните табла на всички общински служби по земеделие към тях. Предвижда се проверките да приключат до края на месец септември 2026 г.

Със Заповедта можете да се запознаете тук.