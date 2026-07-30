Предстои обявяване на нова процедура за подкрепа на малки и средни предприятия в трите въглищни региона на страната

Текущата процедура е в процес на прекратяване

Ще обявим нова процедура за подкрепа на малки и средни предприятия в трите въглищни региона на страната чрез Фонда за справедлив преход, която да даде стабилност на оценката, така че да бъде защитен не само европейският, но и българският бюджет. Ще работим максимално бързо и се надяваме още през месец септември или октомври да имаме критерии. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева на среща със заинтересовани страни, на която бяха обсъдени предстоящите действия по процедурата за икономическа диверсификация на въглищните региони – Стара Загора, Кюстендил и Перник. В дискусията участваха също вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, представители на бизнеса и на териториалната администрация в трите области.

Заместник-министър Георгиева напомни, че заради сигнали, от служебния кабинет е бил стартиран одит на процедурата, който е потвърдил нарушена организация на оценителния процес, субективизъм, липса на прозрачност и равнопоставеност. Затова в предстоящата процедура ще се заложат обективни и ясно измерими критерии.

Сред представените от нея обсъждани примери за изцяло нов модел на оценяване са критерии, които се изчисляват автоматично в ИСУН въз основа на обективни показатели като EBITDA и финансова рентабилност за фирми, изискване за регистрация от поне 3 години за съществуващите фирми. С цел прецизиране на условията за допустимост се предвижда бъде обявен конкретен списък на допустими икономически дейности в определените национални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2030 г., които могат да получат финансиране. Недопустимите сектори също ще бъдат изброени изчерпателно.

Предвижда се да бъдат елиминирани субективните и неясни критерии, базирани на бизнес планове, анализ на бъдещи пазарни ниши и прогнози за развитие на предприятието, предвид че те описват „намерения“ и по този начин се явяват основен източник на субективизъм при оценяването.

Обсъжда се технологичната модернизация на фирмите да бъде обвързана с обучение на работниците, които ще оперират с новото оборудване, финансирано по проекта. В допълнение, беше обсъдена идеята интензитетът на безвъзмездната помощ при режим de minimis да бъде намален на 65%, което ще доведе до по-голямата ангажираност от страна на бизнеса и ще позволи повече предприятия да получат подкрепа в процеса на преструктуриране на въглищните региони.

Забележките към процедурата по Фонда за справедлив преход са проблем за България и Европа. Нашата цел е да бъдат преодолени и трябва да се намери решение. Намерението ни е да бъде обявена нова процедура с ясни критерии и със собствен принос на кандидатите, каза заместник министър-председателят Пеканов. Целта е бенефициентите да участват по най-добрия начин в програмата. Виждането ни е ресурсът по Фонда за справедлив преход да бъде запазен в максимална степен, така че хората в регионите да са спокойни. Затова внимателно и балансирано ще подходим към всички, допълни той.

От страна на участвалите в разговора представители на бизнеса бе изразена подкрепа за намаляване на интензитета на помощта по процедурата, така че да може да достигне до повече предприятия. Бе предложено обаче да бъде обмислен различен дял за малки и средни предприятия, за нови и за съществуващи фирми. Според тях бизнесът най-добре може да каже от какво има нужда и призоваха за по-активен диалог и създаване на по-различен ред за комуникация при формулиране на критериите по новата процедура.