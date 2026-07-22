Зам.-министър Палигоров: МЗХ предприема комплекс от мерки за възстановяване на горите от съхненето и на полезащитните пояси в Североизточна България

Като първа стъпка МЗХ ще извърши цялостно обследване на засегнатите горски територии, за да бъде установен реалният мащаб на пораженията

Министерството на земеделието и храните предприема комплекс от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за възстановяване на засегнатите от съхнене гори и полезащитни пояси в Североизточна България. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров по време на пресконференция в Русе на тема „Съхнене на горите и полезащитните пояси в Североизточна България – проблеми и решения“. Той изтъкна, че климатичните промени вече оказват сериозно въздействие върху горските екосистеми, което налага промяна в подхода към тяхното стопанисване. „Трябва да преразгледаме начина, по който управляваме горите, и да го адаптираме към променените климатични условия“, подчерта проф. Палигоров.

Той допълни, че като първа стъпка Министерството ще извърши цялостно обследване на засегнатите горски територии, за да бъде установен реалният мащаб на пораженията. „След експертната оценка ще бъдат проведени необходимите санитарни и принудителни сечи, с цел ограничаване разпространението на болести и вредители и опазване на дървесината от загуба. Паралелно с това се водят разговори с предприятията от дървопреработвателния сектор за своевременното усвояване на добитата дървесина”, каза още проф. Иван Палигоров.

Заместник-министърът увери, че санитарните сечи са част от процеса по възстановяване на горите, а не тяхното унищожаване. Той бе категоричен, че след приключване на инвентаризацията ще бъде изготвен план за залесяване, като ще се разчита основно на местни дървесни видове с доказана приспособимост към условията в съответния регион. Заместник-министър Палигоров съобщи, че за целта страната ни разполага с 37 горски разсадника, които ежегодно произвеждат милиони фиданки.

Специално внимание бе отделено на значението на полезащитните горски пояси за земеделието в Добруджа.

Проф. Палигоров посочи, че около 13% от тях са в много лошо състояние и без навременни действия ще престанат да изпълняват защитните си функции. Той подчерта, че научните изследвания показват, че при засушливи години полезащитните пояси увеличават добивите на земеделските култури с между 15 и 35%, намаляват производствените разходи с 20–40% и могат да повишат приходите на стопанствата с до 28%.

От своя страна изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев подчерта, че полезащитните горски пояси са създадени с цел да подобряват добивите в житницата на България и да допринасят за по-доброто влагозапасяване на земеделските земи. По думите му те са сред най-ценните зелени системи в страната, а тяхното възстановяване и поддържане е ключова задача за запазването на функциите им и за устойчивото развитие на земеделието.

В пресконференцията участваха още областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, кметът на Русе Пенчо Милков, доц. д-р Георги Костов, преподавател в Лесотехническия университет – София, главен инспектор Веселин Марков от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Русе, представители на научната общност, Изпълнителната агенция по горите, Северноцентралното държавно предприятие, Регионалната дирекция по горите – Русе и лесозащитни специалисти. По време на форума бяха представени конкретни предложения за координирани действия между държавните институции, науката и практиката за ограничаване на последиците от климатичните промени върху горските екосистеми.

По-късно бе посетен и терен с повредени горски насаждания в района на с. Сребърна на територията на ДГС Силистра.