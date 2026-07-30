Зам.-министър Палигоров: Технологичният напредък и иновациите са инструментът, който ще трансформира традиционното рибарство и аквакултурите

Заместник-министърът взе участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Корк

„България счита, че повече от всякога се нуждаем от предоставяне на нови възможности за навлизане на млади хора в сектор „Рибарство и аквакултури“ чрез модерни и достъпни условия за стартиране и развитие в него. Технологичният напредък и иновациите са инструментът, който ще трансформира традиционния занаят в модерна и желана кариера, а осигуряването на безопасни условия на труд и възможностите за непрестанно развитие на професионалните умения следва да станат неотменна част от този процес, доколкото уменията и сигурността на хората на борда не е разход, а инвестиция.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров по време на дебата за обмен на мнения под надслов „Осигуряване на процеса по обновяване на поколенията в рибарството и аквакултурите“ в рамките на Неформалнoто заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 28 и 29 юли т.г. в Корк, Ирландия.

„Един от факторите за привличане на млади хора е подобряване на икономическото представяне на рибарството, което е свързано и с разгръщане на възможностите за въвеждане на енергоспестяващи мерки в сектора, както и справяне с предизвикателствата, зададени от съществуващите правила за определяне на риболовния капацитет на флота“, допълни зам.-министърът.

Той подчерта необходимостта от осигуряване на съвременни спасителни средства, съобразени с актуалните международни стандарти, както и адекватни обучения. „Навлизането на дигитални системи за наблюдение, ранно предупреждение за метеорологичната обстановка и съвременни средства за комуникация ще повишат нивото на предвидимост и безопасност по време на плаване“, допълни зам.-министърът. В изказването си той подчерта важността и на опростяването на административните процедури, особено в сектора на аквакултурите, доколкото дългите процедури и покриването на екологичните изисквания често обезсърчават младите хора и те губят интерес към този вид дейност.

Позицията, заявена от името на България е категорична, че с оглед на необходимостта от обновяване на поколенията, след 2028 г. Европейският съюз следва да засили подкрепата за икономическата конкурентоспособност на сектора чрез мерки за привличане и задържане на младите хора в стопанския риболов и аквакултури.

„Виждането на страната ни е, че това може да се осъществи чрез по-гъвкави и опростени механизми за финансово подпомагане, достъп до инвестиции за модернизация на флота, внедряване на иновативни технологии, цифровизация, повишаване на енергийната ефективност и реалистичен преход към нисковъглероден риболов. По този начин секторът на рибарството ще е по-атрактивен, защото именно младото поколение е носител на новаторството и прогреса. Необходимо е въведените правила да пазят не само рибните запаси, но също така и социалната тъкан на малките рибарски селища“, заяви още зам.-министър Палигоров.

България напълно споделя заявеното ирландско убеждение, че подкрепата и насърчаването дават възможност на всяко следващо поколение да достигне своя потенциал. Страната ни подкрепи призива на председателството чрез общите си действия европейските партньори да демонстрират, че осъзнават, че бъдещето на рибарството и аквакултурите зависи от устойчивото управление на европейските морски ресурси и екосистеми и от способността да се подкрепя икономическата жизнеспособност на всички крайбрежни общности, като се реагира на специфичните местни контексти чрез балансиран и диверсифициран подход.