Въглеродно земеделие
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69 заявления за обследване на щети по земеделски култури са подадени след градушките и проливните дъждове през изминалата седмица

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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В резултат на неблагоприятните климатични събития има пострадали площи със зърнени, зеленчукови и трайни насаждения, сред които царевица, слънчоглед, кориандър, тютюн, картофи, пипер, леща, орехови насаждения и други земеделски култури

В периода 20–26 юли 2026 г. в общинските служби по земеделие са подадени 69 заявления за обследване на щети по земеделски култури, причинени от градушки, проливни дъждове и бури. По предварителни данни са засегнати над 1 800 ха земеделски площи в областите Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

В резултат на неблагоприятните климатични събития има пострадали площи със зърнени, зеленчукови и трайни насаждения, сред които царевица, слънчоглед, кориандър, тютюн, картофи, пипер, леща, орехови насаждения и други земеделски култури.

Най-много заявления са подадени в област Ямбол-31, следвана от Варна-13, Благоевград-12 и Сливен-6. В останалите пет области са постъпили общо 7 заявления.

Припомняме, че експертните комисии към областните дирекции „Земеделие“ извършват обследване на място след постъпване на заявления от земеделските стопани. Документите се подават в срок до 10 работни дни от настъпването на неблагоприятното климатично събитие в съответната общинска служба по земеделие. Въз основа на извършеното обследване се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи, които са основание за последващо подпомагане съгласно действащата нормативна уредба.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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