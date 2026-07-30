БАБХ затвори кухня в хотел в Равда заради сериозни нарушения

Служителите на БАБХ са установили храни с изтекъл срок на годност, продукти без етикетировка, идентификационна маркировка и документи за произход, готова храна без отбелязани дата и час на приготвяне, неспазен температурен режим на съхранение на хранителни продукти, много лошо хигиенно състояние на кухненския блок

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) преустанови дейността на кухненския блок в хотел в Равда, в който се организира храненето на деца и възрастни, след като бяха установени сериозни несъответствия с изискванията за безопасност на храните.

Проверката е извършена в рамките на съвместна междуинституционална акция с Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите, Регионалната здравна инспекция, Министерството на вътрешните работи и други компетентни институции. Контролът е част от засилените проверки на местата за настаняване и хранене на деца по време на активния летен туристически сезон.

При инспекцията служителите на БАБХ са установили храни с изтекъл срок на годност, продукти без етикетировка, идентификационна маркировка и документи за произход, готова храна без отбелязани дата и час на приготвяне, неспазен температурен режим на съхранение на хранителни продукти, много лошо хигиенно състояние на кухненския блок, съвместно съхранение на различни групи храни, продукти без етикет на български език и наличие на множество инсекти в кухненския блок и търговската зала. Тези нарушения не позволяват да бъде гарантирана безопасността на храната, предназначена за консумация от потребителите.

В резултат на констатираните несъответствия БАБХ издаде заповед за преустановяване дейността на кухненския блок. Работата му може да бъде възстановена едва след като всички нарушения бъдат отстранени и последваща проверка потвърди, че обектът отговаря на всички нормативни изисквания за безопасност на храните.

БАБХ ще продължи да извършва съвместни проверки с компетентните институции през целия летен сезон. При всяко установено нарушение ще бъдат предприемани всички предвидени в закона административни мерки с цел защита на здравето на потребителите, и най-вече на децата.

При съмнение за нередност гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на БАБХ 0700 12299 или през формата в уебсайта на Агенцията.