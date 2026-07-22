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С нормативни изменения се въвеждат промени в изискванията за хуманно отношение при отглеждането на кокошки носачки

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Въвеждат се изисквания за параметрите на микроклимата в помещенията, в които се отглеждат кокошки носачки. Предлага се отпадане на нормативно определения температурен диапазон от 15 до 25°C, като вместо това температурата следва да се поддържа съобразно физиологичните особености на птиците

В Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки. Предложените промени са насочени към актуализиране на действащите разпоредби в съответствие със съвременните практики в птицевъдството и с изискванията на европейското законодателство.

Въвеждат се изисквания за параметрите на микроклимата в помещенията, в които се отглеждат кокошки носачки. Предлага се отпадане на нормативно определения температурен диапазон от 15 до 25°C, като вместо това температурата следва да се поддържа съобразно физиологичните особености на птиците. Промяната отчита изменящите се климатични условия и практиката в повечето държави членки на Европейския съюз. Актуализират се и изискванията за изкуствената вентилация и осветление в животновъдните обекти. Включени са нови изисквания за дворовете към помещенията при свободно отглеждане на кокошки носачки.

Те регламентират минималната площ, която следва да бъде осигурена за всяка птица, условията за достъп до дворовете, тяхното разположение и необходимостта да бъдат покрити основно със зеленина. Предлагат се и промени в реда за обобщаване и докладване на информацията от извършените проверки за хуманно отношение към кокошките носачки, с които националната нормативна уредба се привежда в съответствие с европейския регламент относно официалния контрол. Измененията ще осигурят изпълнение на задължението за ежегодно докладване на резултатите от проверките пред Европейската комисия.

Прецизират се и отделни разпоредби на наредбата, като отпада вече неприложимият раздел, уреждащ изискванията към неуголемените клетки, чието използване е забранено в Европейския съюз от 2012 г. Актуализира се и наименованието на компетентния контролен орган, както и се въвеждат легални дефиниции на понятията „подово отглеждане в закрити помещения“ и „свободно отглеждане“.

Нормативните изменения няма да доведат до допълнителни разходи за държавния бюджет. Целта е с прилагането им в практиката да бъдат подобрени условията за хуманно отношение при отглеждането на кокошки носачки, като се актуализират националните изисквания спрямо съвременните производствени практики и се осигурява пълно съответствие с действащото европейско законодателство.

С текста на Наредбата може да се запознаете ТУК.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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