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„Ел Би Булгарикум“ и японската „Мейджи“ ще изградят съвместна лаборатория за иновации в храните

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Новият изследователски център ще работи върху разработването на функционални храни и пробиотици и трябва да бъде готов до края на годината

До края на годината ще бъде готова съвместната лаборатория за научноизследователска и развойна дейност между държавното дружество „Ел Би Булгарикум“ и японската корпорация „Мейджи“. Успешната реализация на проекта ще допринесе за развитието на научните изследвания и технологичното сътрудничество между двете компании и ще окаже положително въздействие върху двустранното икономическо партньорство. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на компанията „Мейджи“.

Премиерът подчерта, че България е решена да навакса загубеното поради политическата криза време и да продължи да развива отличните си отношения с японските партньори. „Мейджи не е само стратегически партньор. Компанията е посланик на България в Япония, защото чрез вас името на страната ни влиза във всеки японски дом“, посочи Румен Радев.

Министър-председателят изрази увереност, че съвсем скоро ще се видят резултатите от съвместната работа на „Мейджи“ и „Ел Би Булгарикум, а именно – нови научни открития и разработване на иновативни функционални храни и пробиотици. Премиерът допълни, че новият съвместен изследователски център ще допринесе още повече за изграждането на добрия имидж на страната ни в азиатската страна.

От своя страна Бунджиро Яо, президент и представляващ директор на японската компания, заяви, че това сътрудничество ще надгради съществуващото партньорство и ще създаде нови възможности от взаимна полза за двете държави. Той допълни, че корпорацията има намерение да разпространява българското кисело мляко не само в Япония, но и в други азиатски страни.

В рамките на срещата Румен Радев открои и значението на стратегическото партньорство между България и Япония, като посочи, че делът на японските инвестиции у нас продължава да расте и обхваща все повече сфери. Премиерът акцентира и върху потенциала за разширяването на взаимното партньорство в областите енергетика, електроника, изкуствен интелект.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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