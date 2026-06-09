В МЗХ обсъдиха петото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

В Министерство на земеделието и храните се проведе тематична работна среща на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2017 г. с представители на заинтересованите страни. Тя бе ръководена от заместник-министъра на земеделието и храните Красимир Чакъров. В рамките на заседанието бяха представени три предложения за пето изменение на Стратегическия план, свързани с автоматичната отмяна на бюджетни задължения (т.нар. „декамитмънт“) за изминалата 2025 г.

Заместник-министър Красимир Чакъров подчерта изключителната спешност за предприемане на действия, тъй като ако страната ни не внесе предложение за изменение до края на юни, на 1 юли 2026 г. ЕК ще затвори системата и ще извърши служебно отчисление на пропорционален принцип. “Това крие риск Комисията служебно да блокира произволно избрани интервенции, като насочи отчисления към тези с най-висок бюджет или към интервенции, които не влияят пряко на заложените в регламента индикатори”, уточни заместник-министър Чакъров. Той предупреди, че евентуално служебно отчисление от страна на Брюксел ще заключи европейската система за управление до края на септември. По думите му това практически би спряло работата по следващи промени в Стратегическия план поне до 1 октомври и би осуетило възможността до края на годината да се прехвърлят средства и да се предприемат мерки за управление на риска по правилото „N+2“ за текущата 2026 г.

По време на срещата като най-балансирано решение бе определено пропорционалното отчитане на отчислението с 3,364% за всички интервенции. Изключение се прави за интервенцията „Млад фермер“, където съкращението е ограничено до 2,930%, за да не се пада под задължителния минимум по европейския регламент, а за техническата помощ процентът на отчисление е определен на 4,388%.

В рамките на срещата бяха разгледани и другите два подготвени варианта за изменение – служебното предложение на ЕК и изготвен на база на исторически анализ на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014–2020 г., които бяха определени като неприемливи от Управляващия орган и от присъстващите на работната среща.

Заместник-министър Чакъров увери представителите на заинтересованите страни, че веднага след постигането на съгласие по това спешно изменение, през месеците юли и август ще се проведат детайлни дискусии. В рамките им ще бъдат подробно обсъдени възможностите за вътрешно прехвърляне на средства между мерките и конкретни стъпки за минимизиране на рисковете от последваща загуба на финансиране през следващата година.

Източник: Министерство на земеделието и храните