Организацията SAFE предупреждава за масови екологични спекулации с регенеративното земеделие в ЕС

Над 20 европейски организации настояват за спешна и ясна законова дефиниция, за да се защитят фермерите, които наистина работят устойчиво

Европейската организация за защита на потребителите в хранителния сектор (Safe Food Advocacy Europe), се присъедини към призива на няколко европейски организации, работещи в сектора на хранителните системи. Те изразиха сериозно безпокойство от зачестилото използване на размитото понятие „регенеративно земеделие“ в политическите документи и дебати на Европейския съюз.

Декларацията, подписана от над двадесет организации, подчертава, че „регенеративното земеделие“ остава кухо понятие, когато се използва без ясна и общоприета дефиниция. Това е от особено критично значение, когато се решават и разписват бъдещите аграрни политики.

Заместник-директорът на организацията Луиджи Тоци заяви:

„Милиони фермери в цяла Европа допринасят всеки ден за това хранителните ни системи да бъдат по-устойчиви, като стоят далеч от пестициди, ГМО и замърсяващи почвата торове. Те произвеждат питателна храна и се грижат за биоразнообразието и здравето на почвата. Законът трябва да защитава тези съвестни фермери, както и потребителите, от стопанства, които са устойчиви само на хартия. Терминът „регенеративно земеделие“ не може да се превръща в трик за екологично лустро, използван като магическа дума без никаква връзка с реалността.“

От организацията настояват за ясна и нормативно регулирана дефиниция на понятието.

„Реалният преход не може да се основава на маркетингови твърдения, които объркват потребителите и нарушават лоялната конкуренция на агрохранителните пазари. Нуждаем се от политики на ЕС, които засилват дългосрочното потребителско доверие, справедливостта и хранителния суверенитет, като същевременно насочват инвестициите към доказани, съгласувани и истински устойчиви подходи“, се казва в заключението на общата позиция.

SAFE – Европейска организация за защита на потребителите в хранителния сектор, е създадена с цел да гарантира, че здравето и интересите на потребителите остават в центъра на законодателството на ЕС в областта на храните. Към момента тя е единствената неправителствена организация, базирана в Брюксел, която е специализирана в защитата и представителството на европейските потребители в хранителния сектор.

Организацията следи законодателните процеси в ЕС и си сътрудничи с европейските заинтересовани страни за изготвянето на всеобхватни разпоредби. Тя подкрепя разработването на политики и информационни кампании, които обвързват здравето, околната среда, безопасността на храните и устойчивостта. SAFE участва и в редица проекти, финансирани от ЕС, насочени към намаляване на отпечатъка на хранителния сектор върху околната среда и насърчаване на по-здравословна хранителна среда за потребителите.