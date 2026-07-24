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БАБХ преустанови дейността на нерегистриран обект за производство на консервирани гъби в Луковит

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Проверката е извършена след постъпил сигнал за продажба на консервирани гъби чрез социалните мрежи

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Ловеч установиха нерегистриран обект за производство на консервирани гъби в гр. Луковит при съвместна проверка със служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Ловеч.

Проверката е извършена след постъпил сигнал за продажба на консервирани гъби чрез социалните мрежи. За установяване на обстоятелствата инспектори от ОДБХ-Ловеч извършват контролна покупка на шест буркана от предлаганата продукция. Тъй като върху товарителницата е бил посочен единствено телефонен номер на изпращача, Областната дирекция е поискала съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността и адреса на производителя.

В резултат на проведените съвместни действия е извършена проверка на адрес в гр. Луковит, където е установено производство на консервирани гъби в нерегистриран по Закона за храните обект.

По време на проверката са открити 609 буркана с готова продукция – консервирани гъби с общо тегло 321 кг, без етикетировка и документи за произход. Установено е също, че използваните суровини са доставяни без придружаващи документи за проследимост.

Инспекторите на ОДБХ-Ловеч са съставили констативен протокол, акт за възбрана и разпореждане за насочване на храните за унищожаване. Предстои издаване на заповед за спиране дейността на обекта и съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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