БАБХ преустанови дейността на нерегистриран обект за производство на консервирани гъби в Луковит

Проверката е извършена след постъпил сигнал за продажба на консервирани гъби чрез социалните мрежи

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Ловеч установиха нерегистриран обект за производство на консервирани гъби в гр. Луковит при съвместна проверка със служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Ловеч.

Проверката е извършена след постъпил сигнал за продажба на консервирани гъби чрез социалните мрежи. За установяване на обстоятелствата инспектори от ОДБХ-Ловеч извършват контролна покупка на шест буркана от предлаганата продукция. Тъй като върху товарителницата е бил посочен единствено телефонен номер на изпращача, Областната дирекция е поискала съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността и адреса на производителя.

В резултат на проведените съвместни действия е извършена проверка на адрес в гр. Луковит, където е установено производство на консервирани гъби в нерегистриран по Закона за храните обект.

По време на проверката са открити 609 буркана с готова продукция – консервирани гъби с общо тегло 321 кг, без етикетировка и документи за произход. Установено е също, че използваните суровини са доставяни без придружаващи документи за проследимост.

Инспекторите на ОДБХ-Ловеч са съставили констативен протокол, акт за възбрана и разпореждане за насочване на храните за унищожаване. Предстои издаване на заповед за спиране дейността на обекта и съставяне на акт за установяване на административно нарушение.