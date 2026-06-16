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Министър Абровски ще даде старт на жътвена кампания 2026 г.

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Роди Ушева
Роди Ушева
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Старт на жътвена кампания 2026 г

Утре, 17 юни 2026 г. (сряда), министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще даде старт на жътвена кампания 2026 г.

Откриването ще бъде от 10:30 ч. в стопанството на ЕТ „Румен Нацев“ в с. Дренов, област Ловеч. Събитието е част от инициативата „Златна жътва – Ловеч 2026“.

Събитието се организира от Сдружение на зърнопроизводителите – Ловеч с подкрепата на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Сред очакваните официални гости са:

  • Илияна Йотова – президент на Република България
  • Пламен Абровски – министър на земеделието и храните
  • Явор Гечев – председател на Комисията по земеделието, храните и горите
  • Представители на БАБХ
  • Представители на „Напоителни системи“
  • Представители на местната власт
  • Илия Проданов – председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите

 

Източник: Национална асоциация на зърнопроизводителите, Министерство на земеделието и храните

 

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Автор: Роди Ушева
Роди Ушева е завършила бакалавърска степен по връзки с обществеността в Нов български университет, а професионалният ѝ път започва в Германия, където завършва училище със специалност хотелиерство и ресторантьорство. Още тогава натрупва опит в организирането на събития и комуникацията с клиенти, което засилва интереса ѝ към ефективната комуникация и работата с хора. Интересът ѝ към темите за храните, регулациите и здравословния начин на живот се развива по време на работата ѝ в Lidl България, където е част от отдела по качество. Любопитството ѝ към дигиталния маркетинг, PR-а и съвременните комуникации я отвежда до AB Communication, където съчетава своята креативност, комуникационни умения и страст към разказването на истории. Израснала между българската и германската култура, Роди съчетава дисциплина, адаптивност и внимание към детайла с креативност, любознателност и приключенски дух.

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