Министър Абровски ще даде старт на жътвена кампания 2026 г.

Старт на жътвена кампания 2026 г

Утре, 17 юни 2026 г. (сряда), министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще даде старт на жътвена кампания 2026 г.

Откриването ще бъде от 10:30 ч. в стопанството на ЕТ „Румен Нацев“ в с. Дренов, област Ловеч. Събитието е част от инициативата „Златна жътва – Ловеч 2026“.

Събитието се организира от Сдружение на зърнопроизводителите – Ловеч с подкрепата на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Сред очакваните официални гости са:

Илияна Йотова – президент на Република България

– президент на Република България Пламен Абровски – министър на земеделието и храните

– министър на земеделието и храните Явор Гечев – председател на Комисията по земеделието, храните и горите

– председател на Комисията по земеделието, храните и горите Представители на БАБХ

Представители на „Напоителни системи“

Представители на местната власт

Илия Проданов – председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите

Източник: Национална асоциация на зърнопроизводителите, Министерство на земеделието и храните