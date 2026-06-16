Министър Абровски ще даде старт на жътвена кампания 2026 г.

Старт на жътвена кампания 2026 г
Утре, 17 юни 2026 г. (сряда), министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще даде старт на жътвена кампания 2026 г.
Откриването ще бъде от 10:30 ч. в стопанството на ЕТ „Румен Нацев“ в с. Дренов, област Ловеч. Събитието е част от инициативата „Златна жътва – Ловеч 2026“.
Събитието се организира от Сдружение на зърнопроизводителите – Ловеч с подкрепата на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
Сред очакваните официални гости са:
- Илияна Йотова – президент на Република България
- Пламен Абровски – министър на земеделието и храните
- Явор Гечев – председател на Комисията по земеделието, храните и горите
- Представители на БАБХ
- Представители на „Напоителни системи“
- Представители на местната власт
- Илия Проданов – председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите
Източник: Национална асоциация на зърнопроизводителите, Министерство на земеделието и храните