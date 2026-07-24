Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Изложението „Нашето родно“ идва в Бургас на 24 и 25 юли

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

„Нашето родно“ има за цел да покаже, че изборът на български продукти означава подкрепа за семейните ферми, местната икономика, развитието на регионите и съхраняването на българските традиции

Националната поредица от фермерски изложения „Нашето родно“ 2026 продължава, като следващата спирка е в Бургас. На 24 и 25 юли 2026 г. производителите ще покажат своята продукция пред входа на Флората в Морската градина. Инициативата стартира с амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите. Събитията се организират от Български фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Кампанията преминава през шест български града, където посетителите имат възможност да се срещнат лично със земеделски производители и фермери от различни региони на страната, да опитат и закупят качествени български храни, произведени с традиции, грижа и отговорност, обяви председателят на БФС Георги Стоянов.

Вече минаха изложенията в Стара Загора, Пловдив, София, Кърджали и Варна.

По време на изложенията посетителите могат да открият богато разнообразие от български плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки стопанства.

„Нашето родно“ има за цел да покаже, че изборът на български продукти означава подкрепа за семейните ферми, местната икономика, развитието на регионите и съхраняването на българските традиции.

БФС отправя покана към всички потребители да подкрепят родното производство чрез своя избор.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Изложението „Нашето родно“ ще се проведе във Варна
Изложението „Нашето родно“ събира фермери и производители в Кърджали
Фермерското изложение “Нашето родно” гостува в Пловдив
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Изложението „Нашето родно“ идва в Бургас на 24 и 25 юли
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
България ще настоява пред ЕС за повече млади хора в рибарския сектор
АктуалноАкцентиТуризъм
Министър Илин Димитров отличи хотелите, включени в MICHELIN Guide Hotels
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Стартират теренните проверки на физическите блокове за Кампания 2026
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
ДФЗ удължава приема на заявления за кредитиране на одобрени проекти за интервенции...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама