Изложението „Нашето родно“ идва в Бургас на 24 и 25 юли

„Нашето родно“ има за цел да покаже, че изборът на български продукти означава подкрепа за семейните ферми, местната икономика, развитието на регионите и съхраняването на българските традиции

Националната поредица от фермерски изложения „Нашето родно“ 2026 продължава, като следващата спирка е в Бургас. На 24 и 25 юли 2026 г. производителите ще покажат своята продукция пред входа на Флората в Морската градина. Инициативата стартира с амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите. Събитията се организират от Български фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Кампанията преминава през шест български града, където посетителите имат възможност да се срещнат лично със земеделски производители и фермери от различни региони на страната, да опитат и закупят качествени български храни, произведени с традиции, грижа и отговорност, обяви председателят на БФС Георги Стоянов.

Вече минаха изложенията в Стара Загора, Пловдив, София, Кърджали и Варна.

По време на изложенията посетителите могат да открият богато разнообразие от български плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки стопанства.

„Нашето родно“ има за цел да покаже, че изборът на български продукти означава подкрепа за семейните ферми, местната икономика, развитието на регионите и съхраняването на българските традиции.

БФС отправя покана към всички потребители да подкрепят родното производство чрез своя избор.