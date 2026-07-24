България ще настоява пред ЕС за повече млади хора в рибарския сектор

Правителството одобри националната позиция за неформалния Съвет по земеделие и рибарство, с акцент върху приемствеността между поколенията, обучението и развитието на крайбрежните общности

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото Неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Рибарство“, което ще се проведе в периода 28 – 29 юли 2026 г. По време на неформалното заседание, министрите на земеделието ще проведат дискусия на тема „Обновяване на поколенията в рибарството“.

Страната ни счита, че осигуряването на приемственост между поколенията е от решаващо значение за дългосрочната жизнеспособност, устойчивост и конкурентоспособност на сектора. Важно е рибарството да се популяризира като привлекателна, желана и перспективна кариера, предлагаща достойни условия на труд и справедливо възнаграждение, възможностите за иновативни модели на работа и свързването на производството с директни продажби или туризъм.

Страната ни подкрепя мерки за привличане и насърчаване на участието на повече млади хора в сектора, подпомагане на стратегии за развитие на местните крайбрежни и рибарски общности, за работа на регионално ниво за растеж, насърчаване на специализирано обучение и подобряване на квалификациите. Считаме, че от особено значение е научни и образователни организации, университети и неправителствени организации, включително професионални организации в сектора, да имат основна водеща роля.

България отчита приноса на жените в сектора на рибарството. Насърчаването на равните възможности и признаването на ролята на жените следва да бъдат неразделна част от политиките за обновяване на поколенията.