България ще настоява пред ЕС за повече млади хора в рибарския сектор

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Правителството одобри националната позиция за неформалния Съвет по земеделие и рибарство, с акцент върху приемствеността между поколенията, обучението и развитието на крайбрежните общности

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото Неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Рибарство“, което ще се проведе в периода 28 – 29 юли 2026 г. По време на неформалното заседание, министрите на земеделието ще проведат дискусия на тема „Обновяване на поколенията в рибарството“.

Страната ни счита, че осигуряването на приемственост между поколенията е от решаващо значение за дългосрочната жизнеспособност, устойчивост и конкурентоспособност на сектора. Важно е рибарството да се популяризира като привлекателна, желана и перспективна кариера, предлагаща достойни условия на труд и справедливо възнаграждение, възможностите за иновативни модели на работа и свързването на производството с директни продажби или туризъм.

Страната ни подкрепя мерки за привличане и насърчаване на участието на повече млади хора в сектора, подпомагане на стратегии за развитие на местните крайбрежни и рибарски общности, за работа на регионално ниво за растеж, насърчаване на специализирано обучение и подобряване на квалификациите. Считаме, че от особено значение е научни и образователни организации, университети и неправителствени организации, включително професионални организации в сектора, да имат основна водеща роля.

България отчита приноса на жените в сектора на рибарството. Насърчаването на равните възможности и признаването на ролята на жените следва да бъдат неразделна част от политиките за обновяване на поколенията.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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