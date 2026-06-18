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От теория към практика: Как да внедрим петте стълба на регенеративното земеделие в българското стопанство

АктуалноАкцентиЗемеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Регенеративното стопанство не изисква магически формули, а последователно внедряване на пет основни, взаимно свързани екологични практики

Преходът към устойчиво земеделие често звучи абстрактно, докато не се разгледат конкретните стъпки, които всеки производител може да приложи на земята си. Регенеративното стопанство не изисква магически формули, а последователно внедряване на пет основни, взаимно свързани екологични практики. В тази статия правим кратко въвеждане в основните методи в регенеративното земеделие, които вече доказват своята ефективност на полето и помагат на стопаните да се справят с климатичните аномалии в България.

Първият ключов елемент е засяването на покривни култури. Тези междинни миксове от растения не се отглеждат за стопански добив, а служат като живо одеяло, което предпазва горния почвен слой от ерозия и подхранва микроорганизмите под земята. Вторият стълб е пълният отказ от традиционната дълбока оран, известен като безорно земеделие или No-Till системи. Минималното нарушаване на почвената структура запазва естествените капиляри, червеите и влагата, като същевременно спестява огромни количества дизелово гориво.

Промяната продължава с диверсификация на културите чрез сложни и богати сеитбообороти, което естествено прекъсва жизнения цикъл на икономически важните вредители и намалява нуждата от пестициди. Четвъртата практика е агролесовъдството и пермакултурата, които интегрират дървета и храсти сред обработваемите площи, за да създадат благоприятен микроклимат, спиращ суховеите. Последната фундаментална практика е управляваната и ротационна паша, при която животните се придвижват по строго планиран график, стимулирайки бързата регенерация на пасищата и естественото наторяване на земята.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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