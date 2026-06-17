Министър Абровски даде официален старт на жътвената кампания за 2026 г.

По време на церемонията по случай жътвена кампания 2026 г, която се проведе в с. Дренов, област Ловеч, министър Абровски заяви, че добрата реколта никога не е случайност, а е резултат от професионализъм, всеотдайност и отговорност към българската земя.

„Дългият път от есенната сеитба до прибирането на последното зрънце в складовете е свързан с много труд, постоянство и надежди. Благодарение на усилията на земеделските производители и на прилагането на съвременни агротехнически практики, България продължава да бъде сред водещите производители на пшеница не само в Европа, но и в световен мащаб“, каза още министър Абровски.

Прогнози за реколта 2026

По данни на МЗХ, през тази година прогнозното производство от реколта 2026 се очаква да бъде между 6,5 и 6,8 млн. тона пшеница и малко над 1 млн. тона ечемик.

Официални гости на откриването

В събитието, част от инициативата „Златна жътва – Ловеч 2026“, участие взеха:

президентът на Република България Илияна Йотова;

кметът на Ловеч Страцимир Петков;

областният управител Пламен Христов;

председателят на Комисията по земеделие, храни и гори към 52-то Народно събрание Явор Гечев;

народни представители;

изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Владислава Казакова;

председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов;

земеделски производители от района.

Притеснения относно суровото мляко

По-рано пред медии министър Абровски коментира, че към момента няма основание за притеснения относно наличностите на сурово мляко в страната. Той посочи, че за периода от 1 януари до 1 юни 2026 г. внесените количества мляко представляват едва 7,5% от общото количество, което се използва в България.

Нелоялни търговски практики

По отношение на контрола върху цените на храните и отношенията между производители и търговски вериги, Пламен Абровски бе категоричен, че няма извиване на ръцете на производителите, а има контрол. Той отбеляза, че до този момент държавата просто не е осъществявала такъв. Ако от страна на търговските вериги има опити за оказване на натиск или прилагане на нелоялни практики, законът вече е в сила и ще бъде приложен с цялата му строгост.

Сигнали до КЗК

Министър Абровски съобщи, че в Министерството са постъпили сигнали от производители. Той поясни, че един от тях, получен през миналата седмица, е бил свързан с „Кошница с грижа“, но впоследствие е станало ясно, че няма отношение към инициативата.

По думите му производителите вече са подали официалните си сигнали до Комисията за защита на конкуренцията, след проведена среща с представители на Министерството. „Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който прилага нелоялни практики спрямо българските земеделски производители“, подчерта още той.

Приоритети

Министърът коментира и необходимостта от възстановяване на хидромелиоративната инфраструктура в страната. „През последните 20 години съоръженията за напояване бяха унищожени и нарязани за скрап, а земеделските стопани останаха без вода. Приоритет на правителството е възстановяването на тази мрежа, макар че на практика трябва да започнем отначало“, изтъкна още той.

Източник: Министерство на земеделието и храните

жътвена кампания 2026 г.