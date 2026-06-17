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Министър Абровски даде официален старт на жътвената кампания за 2026 г.

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Роди Ушева
Роди Ушева
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По време на церемонията по случай жътвена кампания 2026 г, която се проведе в с. Дренов, област Ловеч, министър Абровски заяви, че добрата реколта никога не е случайност, а е резултат от професионализъм, всеотдайност и отговорност към българската земя.

„Дългият път от есенната сеитба до прибирането на последното зрънце в складовете е свързан с много труд, постоянство и надежди. Благодарение на усилията на земеделските производители и на прилагането на съвременни агротехнически практики, България продължава да бъде сред водещите производители на пшеница не само в Европа, но и в световен мащаб“, каза още министър Абровски.

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По време на церемонията по случай жътвена кампания 2026 г, която се проведе в с. Дренов, област Ловеч, министър Абровски заяви, че добрата реколта никога не е случайност, а е резултат от професионализъм, всеотдайност и отговорност към българската земя.Прогнози за реколта 2026Официални гости на откриванетоПритеснения относно суровото млякоНелоялни търговски практикиСигнали до КЗКПриоритети

Прогнози за реколта 2026

По данни на МЗХ, през тази година прогнозното производство от реколта 2026 се очаква да бъде между 6,5 и 6,8 млн. тона пшеница и малко над 1 млн. тона ечемик.

Официални гости на откриването

В събитието, част от инициативата „Златна жътва – Ловеч 2026“, участие взеха:

  • президентът на Република България Илияна Йотова;
  • кметът на Ловеч Страцимир Петков;
  • областният управител Пламен Христов;
  • председателят на Комисията по земеделие, храни и гори към 52-то Народно събрание Явор Гечев;
  • народни представители;
  • изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Владислава Казакова;
  • председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов;
  • земеделски производители от района.

Притеснения относно суровото мляко

По-рано пред медии министър Абровски коментира, че към момента няма основание за притеснения относно наличностите на сурово мляко в страната. Той посочи, че за периода от 1 януари до 1 юни 2026 г. внесените количества мляко представляват едва 7,5% от общото количество, което се използва в България.

Нелоялни търговски практики

По отношение на контрола върху цените на храните и отношенията между производители и търговски вериги, Пламен Абровски бе категоричен, че няма извиване на ръцете на производителите, а има контрол. Той отбеляза, че до този момент държавата просто не е осъществявала такъв. Ако от страна на търговските вериги има опити за оказване на натиск или прилагане на нелоялни практики, законът вече е в сила и ще бъде приложен с цялата му строгост.

Сигнали до КЗК

Министър Абровски съобщи, че в Министерството са постъпили сигнали от производители. Той поясни, че един от тях, получен през миналата седмица, е бил свързан с „Кошница с грижа“, но впоследствие е станало ясно, че няма отношение към инициативата.

По думите му производителите вече са подали официалните си сигнали до Комисията за защита на конкуренцията, след проведена среща с представители на Министерството. „Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който прилага нелоялни практики спрямо българските земеделски производители“, подчерта още той.

Приоритети

Министърът коментира и необходимостта от възстановяване на хидромелиоративната инфраструктура в страната. „През последните 20 години съоръженията за напояване бяха унищожени и нарязани за скрап, а земеделските стопани останаха без вода. Приоритет на правителството е възстановяването на тази мрежа, макар че на практика трябва да започнем отначало“, изтъкна още той.

Източник: Министерство на земеделието и храните

жътвена кампания 2026 г.

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Автор: Роди Ушева
Роди Ушева е завършила бакалавърска степен по връзки с обществеността в Нов български университет, а професионалният ѝ път започва в Германия, където завършва училище със специалност хотелиерство и ресторантьорство. Още тогава натрупва опит в организирането на събития и комуникацията с клиенти, което засилва интереса ѝ към ефективната комуникация и работата с хора. Интересът ѝ към темите за храните, регулациите и здравословния начин на живот се развива по време на работата ѝ в Lidl България, където е част от отдела по качество. Любопитството ѝ към дигиталния маркетинг, PR-а и съвременните комуникации я отвежда до AB Communication, където съчетава своята креативност, комуникационни умения и страст към разказването на истории. Израснала между българската и германската култура, Роди съчетава дисциплина, адаптивност и внимание към детайла с креативност, любознателност и приключенски дух.

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