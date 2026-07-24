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Министър Илин Димитров отличи хотелите, включени в MICHELIN Guide Hotels

АктуалноАкцентиТуризъм
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Хотелиерите подчертаха необходимостта от по-активна работа с общините, туристическия бранш и медиите за популяризиране на качествения хотелски продукт

Министърът на туризма д-р Илин Димитров отличи представителите на деветте български хотела, включени в MICHELIN Guide Hotels, за висок професионализъм, безупречно качество на услугите и принос към утвърждаването на авторитета на дестинация България.

„Гордея се, че България има девет хотела в селекцията на Michelin, четири от които са отличени с MICHELIN Key. Този успех е постигнат благодарение на вашата работа, без намеса и подкрепа от държавата, и именно затова е толкова ценен. Добрите примери трябва да бъдат показвани, а успехът не трябва да остава анонимен“, заяви министър Димитров.

В MICHELIN Guide Hotels са включени Junó Hotel Sofia, InterContinental Sofia, Kashmir Wellness & Spa Hotel във Велинград, AYA Estate Relais & Châteaux край Мелник, Sense Hotel Sofia, Oborishte 63, The Art Boutique Hotel, Kempinski Hotel Grand Arena Bansko, Thracian Cliffs Golf & Beach Resort и Blu Bay Hotel Sozopol. Първите четири хотела са удостоени и с по един MICHELIN Key.

Представителите на хотелите посочиха, че подборът се извършва независимо, без предварително уведомяване за посещенията на инспекторите. Те подчертаха, че Michelin отличава места със собствен характер, последователно качество, високо ниво на обслужване и ясна връзка с дестинацията.

„Трябва да разкажем историите на тези хотели и да покажем какво стои зад успеха им. Така можем да насърчим повече представители на сектора да инвестират в качество, характер и преживяване и да увеличим броя на българските обекти, разпознати на световно ниво“, каза още министърът.

Хотелиерите подчертаха необходимостта от по-активна работа с общините, туристическия бранш и медиите за популяризиране на качествения хотелски продукт. Министерството на туризма ще използва своите комуникационни канали и предстоящите международни събития, за да насочи по-голямо внимание към отличените хотели и дестинациите, които те представят.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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