Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

От 13 юли земеделските стопани от сектор Растениевъдство могат да подават заявления за премиите по застрахователните схеми

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Бюджетът по интервенцията е в размер на 11 766 109 евро, а финансовата помощ е до 70% от застрахователната премия

От 13 юли 2026 г. до 15 август 2026 г. земеделските стопани, декларирали намерение за участие по интервенция II. E2-1 „Инструменти за управление на риска – финансов принос за премиите по застрахователните схеми“ в общото заявление за директни плащания за Кампания 2026 г., могат да подадат заявление за изплащане на финансовата помощ в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Документите се подават по електронен път през индивидуален профил на кандидата или на упълномощено от него лице в (СЕУ), направление „Инструменти за управление на риска“.
Бюджетът по интервенцията е в размер на 11 766 109 евро, а финансовата помощ е до 70% от застрахователната премия.
Подкрепата по интервенция II.E2-1 „Инструменти за управление на риска – финансов принос за премиите по застрахователните схеми“ се предоставя с цел да насърчи активните земеделски стопани към управлението на неподлежащите на контрол от тяхна страна рискове, свързани със селскостопанското производство.
Правилата за кандидатстване, определени в „Наредба № 2 от 18.03.2025 г. за условията и реда за предоставяне на подпомагане по интервенцията по чл. 76, параграф 3, буква „а“ от регламент (ЕС) 2021/2115, както и реда за налагане на административни санкции“, Заповедта за прием и Указанията за прилагане, са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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