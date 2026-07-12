Министър Абровски: Българското малинопроизводство бележи сериозни успехи и устойчив растеж

Земеделският министър подчерта, че именно малините, заедно с черешите, са единствените плодове в страната с положително експортно салдо

Българското малинопроизводство бележи сериозни успехи, благодарение на дългогодишната работа на стопаните, които инвестират в сектора с подкрепата на Държавен фонд „Земеделие“ и утвърждават добри практики. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на 11-тото Национално специализирано изложение на малинопроизводителите и Фестивала на малината в град Самоков. Той подчерта, че именно малините, заедно с черешите, са единствените плодове в страната с положително експортно салдо. Министър Абровски отбеляза, че макар в отрасъла да има трудности, успешният диалог между бранша и Министерството води до предвидимост, а Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) упражнява строг контрол по цялата верига, за да опазва общественото здраве.

Пред медии земеделският министър коментира и актуални теми за сектора. Той поясни, че цените на зърното се формират на международно ниво спрямо ситуацията в Черноморския басейн. „Усилията ни са насочени към използването на всички възможности, които предоставят европейските инструменти, включително предстоящите промени в Общата селскостопанска политика и възможностите по т.нар. „Омнибус“ регламент“, допълни министър Абровски.

Той припомни и за риска от загубата от близо 200 млн. евро европейски средства и национално съфинансиране, които има вероятност да не достигнат навреме до фермерите заради забавени приеми през 2024 г., претоварили работата на Държавен фонд „Земеделие“. Министър Абровски уточни, че Министерството вече е предприело действия, като е внесло изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023-2027 г.), за да запази отворена комуникационната система с ЕК през летния период. Това ще позволи окончателните промени да бъдат изпратени още в края на лятото и да бъдат разгледани и одобрени по-рано. Той каза още, че МЗХ анализира всички възможности за преструктуриране на плащанията с цел максимално усвояване на наличния ресурс.

Министър Абровски обяви , че подкрепата за българските пчелари ще продължи чрез гарантиране качеството на произвеждания у нас мед. „Възнамеряваме да предприемем действия, които да позволят ясно разграничаване между автентичния български мед и синтетичния или фалшивия мед при лабораторните изследвания. Качественият български продукт трябва да бъде доказано защитен от държавата и да получава по-висока пазарна цена“, подчерта министърът.

По думите му предстоящото преструктуриране в МЗХ предвижда създаването на звено с външнотърговска насоченост, което ще работи съвместно с икономическите аташета към Министерството на външните работи. Земеделският министър обясни, че целта е да се предоставя по-добра информация за възможностите на външните пазари и да се подпомага износът на българска земеделска продукция.

Сред основните приоритети, които България ще защитава при подготовката на следващата ОСП, министър Абровски открои развитието на хидромелиорациите, като допълни, че именно в тази посока Министерството ще съсредоточи усилията си при преговорите с Европейската комисия.

На събитието присъстваха заместник-кметът на град Самоков Венета Галева, председателят на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните Божидар Петков и изпълнителният директор на БАБХ проф. Светла Янчева. В тазгодишното изложение, което ще продължи до 12-ти юли включително, участват 35 фирми и земеделски производители, които представят продукцията си.