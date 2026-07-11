Архивите говорят: Как тефтер от 1875 г. разкри стопанското значение на Горнооряховския суджук

От любимата пастърма на Стамболов до тайните на салханите – поглед към корените на най-прочутия български деликатес

Историята на прочутия горнооряховски суджук е дълбоко преплетена с миналото на региона, икономическите битки и местните традиции. В свое изследване от Исторически музей – Горна Оряховица припомнят, че за времето, в което този деликатес се е утвърдил като символ на града, е казано много, но корените му крият неподозирани детайли. Има много легенди за появата на суджука, които връщат събитията столетия назад, но в действителност най-ранният писмен документ, от който да личи стопанското значение на продукта, е от 1875 г. Това е търговският тефтер на Георги Табаков, който по-късно става и кмет на Горна Оряховица. Записките му се пазят в Държавен Архив – Велико Търново.

Със сигурност продуктът е много по-стар, след като вече се е бил наложил в навечерието на Освобождението. Но от онова време имаме повече споменавания за горнооряховската пастърма, която била не по-малко прочута. Неин почитател и рекламно лице в София бил Стефан Стамболов. В писмата си до кмета Христо Рибарев тогавашният председател на Народното събрание, а после и министър-председател, не само решава партийни въпроси, но поръчва и доставка на горнооряховска пастърма.

Но днес именно суджукът слави Горна Оряховица по света. Деликатесът всъщност е вторичен продукт на основен за селището поминък – салханджийство, което е клане на добитък, обработка и продажба на месото и всички продукти от животното (преди това говедата са угоени на пасища – совати, а от там е и соватчийство – също стар поминък за горнооряховчани). Салхана или залхана е най-просто казано кланица и имало няколко през XIX и началото на XX век.

Нуждата да се съхранява месото във време, в което нямало хладилници, е довела до появата на различни техники за консервиране. Една от тях е сушенето (класически пример е пастърмата). Суджукът е вариация на техниката за сушене, като месото е предварително накълцано и овкусено, а после напълнено в черво.

Горнооряховската рецепта за суджук е изключително семпла. Класическият вид включва само добре узряло говеждо месо (което първоначално се кълцало на ръка, после се появява месомелачката) и съвсем малко подправки. Според рецептата на 10 кг месо се добавя 220 гр. сол, 10 гр. селитра или захар, 25 гр. смлян чер пипер.