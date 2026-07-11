Зачестяват случаите на мистериозен вирус по зайците в Америка

Инфекцията причинява гротескни тумори на главите на животните, превръщайки ги в лесна плячка

Случаите на диви зайци, преобразени в гротескни същества с тъмни израстъци по главите, зачестяват в САЩ, съобщава британското издание Daily Mail в материала си „Frankenstein rabbits with tentacles: Virus spreads in Wisconsin, Minnesota and New York“. Жители на щатите Уисконсин, Минесота и Ню Йорк споделят стряскащи снимки в социалните мрежи, оприличавайки животните на създания, избягали от филм на ужасите. Очевидци разказват пред медията, че срещата с подобни екземпляри в дворовете им е истински зловеща, като някои от израстъците буквално блокират лицата и очите на горките създания.

Мащабът на разпространение в Уисконсин, Минесота и Ню Йорк

Стряскащият външен вид всъщност се дължи на заразяване с вируса на папилома по зайовидните, известен в научния свят като вирус на Шоуп. Инфекцията предизвиква образуването на туморовидни кожни лезии, които се втвърдяват от кератин и започват да изглеждат като черни рога или пипала, израстващи предимно около главата, очите и врата на животните. Заразата се разпространява главно чрез ухапвания от насекоми като комари, кърлежи и бълхи, които пренасят вируса от едно животно на друго.

Механизъм на заразяване: Опасно ли е за кучета и котки?

Властите и ветеринарните лекари успокояват, че вирусът е видово специфичен и не представлява никаква заплаха за хората или за домашните кучета и котки. Въпреки това, собствениците на декоративни зайци трябва да бъдат внимателни, тъй като при домашните породи вирусът протича много по-тежко и израстъците имат висок риск да се превърнат в злокачествен рак на кожата. Препоръчва се домашните любимци да се държат на закрито през топлите месеци, за да се избегне контакт с преносители.

В много от случаите при дивите зайци имунната система успява да се пребори и образуванията падат сами след време. В напреднал стадий обаче тези „пипала“ могат да пречат на храненето или да заслепят животното, което го обрича на глад или го превръща в лесна плячка за хищниците.

Легендата за Джакалопа и научната истина

Исторически погледнато, този вирус се изследва още от 30-те години на миналия век и се смята, че именно болни от него животни са вдъхновили известния американски мит за Джакалопа – легендарното зайче с рога на елен. Любопитен детайл е, че вирусът на Шоуп е първият ДНК вирус, за който е доказано, че причинява рак при бозайниците. Неговото проучване в миналото помага на медицината да разбере как действат папилома вирусите, което по-късно води директно до разработването на човешката ваксина срещу ЧПВ, предпазваща от рак на маточната шийка.

Снимка: Facebook