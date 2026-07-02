Въглеродно земеделие
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Фермерите получиха 17,7 милиона евро за хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Помощта се отпуска за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети едногодишни ангажименти

Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) изплати 17,7 млн. евро (17 763 046 евро) на 1 258 животновъди по интервенцията за „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ – АМР) за Кампания 2025. Ставките, по които се изплащат средствата, са определени в Наредба 10 от 27.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата, и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г.

Помощта се отпуска за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети едногодишни ангажименти. Субсидията покрива само онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство. Финансовата подкрепа е изчислена съгласно чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/2115 и е в съответствие с разписаните изисквания, отговарящи за изпълнението на Стратегическия план по ОСП.
Подпомагането по ХЖ – АМР се предоставя на земеделски стопани, които отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни (ДПЖ), заявени по следните дейности:

•    „Осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните“
•    „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“ и
•    „Намаляване употребата на антимикробни средства“.

Допустими за подпомагане по интервенция „ХЖ-АМР“ са земеделски стопани, които отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ) или дребни преживни животни (ДПЖ). Кандидатите следва да спазват законоустановените изисквания за управление (ЗИУ), съгласно изискванията по интервенцията, предвидени в националната нормативна уредба и в правото на Европейския съюз.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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