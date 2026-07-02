Фермерите получиха 17,7 милиона евро за хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

Помощта се отпуска за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети едногодишни ангажименти

Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) изплати 17,7 млн. евро (17 763 046 евро) на 1 258 животновъди по интервенцията за „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ – АМР) за Кампания 2025. Ставките, по които се изплащат средствата, са определени в Наредба 10 от 27.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата, и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г.

Помощта се отпуска за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети едногодишни ангажименти. Субсидията покрива само онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство. Финансовата подкрепа е изчислена съгласно чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/2115 и е в съответствие с разписаните изисквания, отговарящи за изпълнението на Стратегическия план по ОСП.

Подпомагането по ХЖ – АМР се предоставя на земеделски стопани, които отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни (ДПЖ), заявени по следните дейности:

• „Осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните“

• „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“ и

• „Намаляване употребата на антимикробни средства“.

Допустими за подпомагане по интервенция „ХЖ-АМР“ са земеделски стопани, които отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ) или дребни преживни животни (ДПЖ). Кандидатите следва да спазват законоустановените изисквания за управление (ЗИУ), съгласно изискванията по интервенцията, предвидени в националната нормативна уредба и в правото на Европейския съюз.