Троянският манастир чества храмовия празник на иконата „Богородица Троеручица“

След снощното всенощно бдение, днес предстои тържествената Патриаршеска литургия и откриването на уникална изложба

Вярващи от цялата страна се стичат в Троянската света обител за големия храмов празник – Деня на чудотворната икона на Пресвета Богородица „Троеручица“. Днешната неделя, 12 юли, е кулминацията на тържествата, които започнаха още в събота и изпълниха манастира с дух на молитва и духовно възраждане.

Честванията започнаха в събота вечерта, когато в съборния храм на манастира бе отслужено празнично всенощно бдение. То бе оглавено лично от Българския патриарх Даниил в съслужение с игумена на светата обител – Драговитийския епископ Василий. Храмът остана препълнен до късните часове на нощта от миряни, дошли да се поклонят пред светинята. Молитвеното съпреживяване бе допълнено от благолепните песнопения на столичния църковен хор „Св. Наум Охридски“ с ръководител Андрей Касабов.

Празничната програма за днешния ден е наситена и се очаква да събере голямо множество вярващи. От 9:00 ч. започва тържествената Патриаршеска света литургия, която ще бъде възглавена от Негово Светейшество патриарх Даниил. Веднага след приключването на църковната служба, в зала „Архимандрит хаджи Макарий“ ще бъде открита уникална изложба с фотографии, оригинали на ръкописи и старопечатни книги.

Предстоящата изложба е подготвена от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ по повод 40-ата годишнина от неговото създаване. Значителна част от безценните ръкописи и старопечатни книги, които ще бъдат представени, са собственост на самия Троянски манастир. Експозицията ще бъде официално представена пред гостите от проф. Вася Велинова, директор на Центъра за славяно-византийски проучвания.

Чудотворната закрила на „Троеручица“

Историята на светата икона „Троеручица“ започва през VIII век, по време на жестокото иконоборство при император Лъв III Исаврянин. Докато във Византия православните християни били преследвани за почитане на светите икони, в Дамаск живеел великият защитник на Православието – свети Йоан Дамаскин. Като първи съветник на халифа, свети Йоан открито защитавал почитането на иконите и чрез своите писма разобличавал иконоборческата ерес. Разгневеният император решил да го погуби и изпратил на халифа подправено писмо, сякаш написано от ръката на свети Йоан, в което го обвинявал в измяна. Повярвал на клеветата, халифът заповядал да отсекат дясната ръка на светеца. След като получил ръката си обратно, свети Йоан се затворил за молитва пред иконата на Божията Майка и със сълзи я молил да го изцели, за да продължи защитата на Православната вяра. През нощта той видял Пресвета Богородица, която му казала: „Ето, сега ръката ти е здрава. Не скърби повече и изпълни това, което Ми обеща в молитвата си!“ Когато се събудил, свети Йоан видял, че ръката му е напълно възстановена. В знак на благодарност той изковал сребърна ръка и я поставил върху иконата. Оттогава тя била наречена „Троеручица“ – Триръка, а свети Йоан съставил дивното песнопение „О, Тебе радуется, Благодатная всякая твар…“, което Църквата пее през Великия пост.

След като приел монашество в Лаврата на свети Сава Освещени, свети Йоан взел със себе си чудотворната икона. По-късно тя била предадена на свети Сава Сръбски, който я занесъл в Сърбия. Според преданието, когато настъпили смутове, иконата била поставена върху муле, което без водач стигнало до Света гора и спряло пред Хилендарския манастир. Монасите приели иконата с голяма почит. По-късно тя чудесно заела игуменското място в храма. След като три пъти била връщана в олтара и отново намирана на игуменския трон, Божията Майка открила чрез един свят подвижник, че сама желае да бъде Игумения на Хилендарския манастир. Оттогава в Хилендар няма игумен, а иконата „Троеручица“ заема игуменското място като знак, че Самата Божия Майка покровителства обителта.

Оригиналната чудотворна икона на Пресвета Богородица „Троеручица“ се намира в Хилендарския манастир на Света гора.Тя е поставена в съборния храм (католикона) на манастира и е най-почитаната светиня там. Особеното е, че иконата не стои на обичайното място в олтара или на иконостаса, а е поставена на специален трон, откъдето благославя монасите и поклонниците. По благословение на Хилендар през вековете са направени множество точни копия на „Троеручица“, които също са прославени с чудеса. Особено почитани са копието в Троянски манастир; копия в множество сръбски и руски манастири; копия в Гърция, Румъния, Украйна и други православни страни. Именно затова празникът на 12 юли се отбелязва в целия православен свят, макар оригиналната икона да остава в манастира Хилендар на Света гора.

В България най-голяма почит чудотворната икона получава в Троянския манастир. Според преданието светогорски монах носел иконата към Влашко, но два пъти конят му паднал на едно и също място. Тогава той разбрал, че Божията Майка желае иконата да остане там. Така светата икона била оставена при един благочестив отшелник в Троянския Балкан. Около нея постепенно се събрали монаси и възникнал Троянският манастир. През вековете пред Троянската „Троеручица“ безброй вярващи са намирали утеха и помощ. Болни са получавали изцеление, страдащи – утешение, а цели семейства са прибягвали към нея като към любяща Майка. Особено чудно било нейното застъпничество по време на страшната чумна епидемия през 1837 година. Когато мнозина бягали от заразата, игуменът отказал да затвори манастира за нуждаещите се поклонници и казал: „Имайте вяра в Божията Майка, Тя ще ни запази и избави от чумата!“ След молитви и бдения братята в манастира били запазени, въпреки че приемали болни и страдащи хора. И до днес Света Богородица „Троеручица“ остава прибежище за всички, които с вяра и надежда я почитат.

Пресвета Владичице Богородице, Майко на нашия Господ Иисус Христос, прибягваме към Теб с вяра и смирение пред Твоята чудотворна икона „Троеручица“. Ти, Която изцели отсечената ръка на Твоя верен раб свети Йоан Дамаскин и прослави силата на Божията милост, не презирай и нас, грешните Твои чеда, които търсим Твоята помощ и застъпничество. Простри над нас Твоята майчинска десница, закриляй домовете ни, укрепи немощните ни души, изцели телесните и духовните ни недъзи и ни избави от всяко зло, видимо и невидимо.