Преведени са 404 хиляди евро за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горските екосистеми

Интервенцията е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 404 хил. евро (404 624 евро) по банковите сметки на 196 земеделски стопани, заявили подпомагане по екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми (Еко – ГТ) за Кампания 2025. Интервенцията е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г. Нивото на подпомагане за страната ни е одобрено в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2115. Ставката на финансовата помощ е в размер на 190.27 евро на ха. Определена е със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, публикувана на сайта на ДФЗ.

Право на подпомагане по Еко-ГТ имат земеделски производители, чиито стопанства са обградени от горски територии и/или попадат в територии на ловни стопанства, както и такива, които са гранични на такива територии. Бенефициерите следва да прилагат в тях земеделски практики, предназначени за подобряване на биологичното разнообразие и изхранване по природосъобразен и естествен начин на дивите животни. Подпомагат се следните практики:

• засяване и отглеждане на земеделски култури за изхранване на дивите животни и птици, без стопаните да добиват продукция от тях, а се оставят за тахното изхранване;

• допустими култури за отглеждане: овес, ечемик, просо, пшеница, ръж, слънчоглед, царевица. Културите се отглеждат с минимален срок за престой до достигане на зрялост (приложение № 16 към Наредба № 3 от 10.03.2023 г.);

• заявените площи са засети съобразно минималните разходни норми за единица площ, разписани в приложение № 11 към Наредба № 3 от 10.03.2023 г.;

• на заявените площи не се прилагат продукти за растителна защита;

• не извършват обработки на почвената повърхност в периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2025 г.

Еко схемата има за цел да надгради условността във връзка с поддържането на непроизводствени площи в стопанството, които имат принос за биологичното разнообразие.

Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство, от изплатените суми са удържани и средствата в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.