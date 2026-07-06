Въглеродно земеделие
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Преведени са 404 хиляди евро за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горските екосистеми

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Интервенцията е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 404 хил. евро (404 624 евро) по банковите сметки на 196 земеделски стопани, заявили подпомагане по екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми (Еко – ГТ) за Кампания 2025. Интервенцията е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г. Нивото на подпомагане за страната ни е одобрено в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2115. Ставката на финансовата помощ е в размер на 190.27 евро на ха. Определена е със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, публикувана на сайта на ДФЗ.
Право на подпомагане по Еко-ГТ имат земеделски производители, чиито стопанства са обградени от горски територии и/или попадат в територии на ловни стопанства, както и такива, които са гранични на такива територии. Бенефициерите следва да прилагат в тях земеделски практики, предназначени за подобряване на биологичното разнообразие и изхранване по природосъобразен и естествен начин на дивите животни. Подпомагат се следните практики:

•    засяване и отглеждане на земеделски култури за изхранване на дивите животни и птици, без стопаните да добиват продукция от тях, а се оставят за тахното изхранване;
•    допустими култури за отглеждане: овес, ечемик, просо, пшеница, ръж, слънчоглед, царевица. Културите се отглеждат с минимален срок за престой до достигане на зрялост (приложение № 16 към Наредба № 3 от 10.03.2023 г.);
•    заявените площи са засети съобразно минималните разходни норми за единица площ, разписани в приложение № 11 към Наредба № 3 от 10.03.2023 г.;
•    на заявените площи не се прилагат продукти за растителна защита;
•    не извършват обработки на почвената повърхност в периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2025 г.

Еко схемата има за цел да надгради условността във връзка с поддържането на непроизводствени площи в стопанството, които имат принос за биологичното разнообразие.
Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство, от изплатените суми са удържани и средствата в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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