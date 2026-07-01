До 31 юли се подават електронни формуляри по екосхемите в СЕУ за Кампания 2026

Документите служат за доказване на изпълнението на екологичните практики по двете интервенции

От 1 юли до 31 юли (включително) кандидатите по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал (Еко-ЗВПП) и подалите заявления по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) могат да подават електронни формуляри в Системата за електронно управление (СЕУ) за Кампания 2026.

Документите служат за доказване на изпълнението на екологичните практики по двете интервенции. За целта бенефициерите прилагат План за управление на хранителните вещества по Еко-ЗВПП и План за паша по Еко-ПЗП. Овощарите, заявили подпомагане по интервенцията за плодове (ИП) за Кампания 2026, трябва да попълнят в СЕУ образец, в който да отбележат дали декларираните от тях трайни насаждения са в етап на плододаване.

Припомняме, че земеделските стопани попълват подготвените формуляри и след подписването им от съответното компетентно лице (агроном, зооинженер или ветеринарен лекар), съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 10.03.2023 г., ги прилагат заедно със сканирана диплома на специалиста, извършил проверката. След това прикачват документите в СЕУ и ги изпращат за зареждане в ИСАК. За да е валидно заявлението, е необходимо към 31 юли 2026 г. крайният му статус да бъде „Подадено заявление“.

Предаването на документите се извършва изцяло по електронен път чрез СЕУ и не изисква използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), нито посещение в регионален офис на Държавен фонд „Земеделие“.