Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

До 31 юли се подават електронни формуляри по екосхемите в СЕУ за Кампания 2026

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Документите служат за доказване на изпълнението на екологичните практики по двете интервенции

От 1 юли до 31 юли (включително) кандидатите по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал (Еко-ЗВПП) и подалите заявления по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) могат да подават електронни формуляри в Системата за електронно управление (СЕУ) за Кампания 2026.

Документите служат за доказване на изпълнението на екологичните практики по двете интервенции. За целта бенефициерите прилагат План за управление на хранителните вещества по Еко-ЗВПП и План за паша по Еко-ПЗП. Овощарите, заявили подпомагане по интервенцията за плодове (ИП) за Кампания 2026, трябва да попълнят в СЕУ образец, в който да отбележат дали декларираните от тях трайни насаждения са в етап на плододаване.

Припомняме, че земеделските стопани попълват подготвените формуляри и след подписването им от съответното компетентно лице (агроном, зооинженер или ветеринарен лекар), съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 10.03.2023 г., ги прилагат заедно със сканирана диплома на специалиста, извършил проверката. След това прикачват документите в СЕУ и ги изпращат за зареждане в ИСАК. За да е валидно заявлението, е необходимо към 31 юли 2026 г. крайният му статус да бъде „Подадено заявление“.
Предаването на документите се извършва изцяло по електронен път чрез СЕУ и не изисква използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), нито посещение в регионален офис на Държавен фонд „Земеделие“.

За улеснение на бенефициерите в YouTube канала на ДФЗ са публикувани видео указания за начина на попълване и подаване на одобрените форми.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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