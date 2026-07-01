От 1 юли лозарите могат да заявяват помощ за борба с вредителите

Срокът за подаване на заявления и представяне на документи е до 13 ноември, а до 11 декември 2026 г. Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по схемата

От 1 юли 2026 г. производителите на винено и десертно грозде, могат да кандидатстват за подпомагане по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis)“. Бюджетът на държавната помощ за 2026 г., утвърден от УС на ДФЗ е 2 556 000 евро.

Земеделските стопани подават заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ, по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице.

Срокът за подаване на заявления и представяне на документи е до 13 ноември, а до 11 декември 2026 г. Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по схемата. Подпомагането има за цел да компенсира част от направените разходи от земеделските стопани, по закупуване на продукти за растителна защита срещу вредители по лозата.

Максимален интензитет на помощта е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при лозата (род Vitis), но не повече от 306,77 евро/ха, с включен ДДС.

Признават се разходи за продукти за растителна защита, които са извършени през текущата година.