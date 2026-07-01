Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

От 1 юли лозарите могат да заявяват помощ за борба с вредителите

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Срокът за подаване на заявления и представяне на документи е до 13 ноември, а до 11 декември 2026 г. Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по схемата

От 1 юли 2026 г. производителите на винено и десертно грозде, могат да кандидатстват за подпомагане по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis)“. Бюджетът на държавната помощ за 2026 г., утвърден от УС на ДФЗ е 2 556 000 евро.

Земеделските стопани подават заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ, по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице.

Срокът за подаване на заявления и представяне на документи е до 13 ноември, а до 11 декември 2026 г. Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по схемата. Подпомагането има за цел да компенсира част от направените разходи от  земеделските стопани, по закупуване на продукти за растителна защита срещу вредители по лозата.

Максимален интензитет на помощта е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при лозата (род Vitis), но не повече от 306,77 евро/ха, с включен ДДС.
Признават се разходи за продукти за растителна защита, които са извършени през текущата година.

Допустимите продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители по лозата (род Vitis) са описани в Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis), публикувана на интернет сайта на БАБХ, в рубрика „Национални програми“:
https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/about.bfsa/administration/national.programs
Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на сайта на ДФЗ в секция „Схеми и мерки за подпомагане“, раздел „Държавни помощи“ – „Краткосрочни схеми за подпомагане“.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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