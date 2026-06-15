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Министър Абровски: Държавата ще защитава интересите на производителите от нелоялни търговски практики

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Роди Ушева
Роди Ушева
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Държавата безпрекословно ще защитава интересите на земеделските производители.

При всеки сигнал, който получим за натиск от страна на търговските вериги, ще се предприемат съответните мерки. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с фермери, които твърдят, че върху тях е оказан натиск да продават на занижени цени своята продукция на търговски вериги.

В срещата в МЗХ, участие взеха председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)  Росен Карадимов и председателят на УС на Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров.

В рамките на разговора стана ясно, че оказаният натиск от страна на търговски вериги върху фермери не е свързан с националната инициатива на правителството „Кошница с грижа“, която стартира в началото на седмицата.

„Най-вероятно се касае за нелоялни търговски практики, за които фермери се оплакват от години. Те трябва да бъдат прекратени и ние ще направим всичко възможно българските земеделски производители да бъдат защитени от държавата. Всички компетентни институции ще им окажат необходимото съдействие “, подчерта министър Абровски.

Земеделският министър бе категоричен, че тази дългогодишна практика ще бъде преустановена, особено в контекста на приетите вчера от Народното събрание промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които ще гарантират справедливи цени за българските граждани.

“Очакваме пълната информация от страна на земеделските производители, за да започнем съответните проверки за възможни нелоялни търговски практики”, заяви председателят на КЗК Росен Карадимов.

От своя страна стопаните заявиха, че ще подадат сигнал към Комисията за защита на конкуренцията, за да може ведомството да стартира проверка.

Източник: Министерство на земеделието и храните

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Автор: Роди Ушева
Роди Ушева е завършила бакалавърска степен по връзки с обществеността в Нов български университет, а професионалният ѝ път започва в Германия, където завършва училище със специалност хотелиерство и ресторантьорство. Още тогава натрупва опит в организирането на събития и комуникацията с клиенти, което засилва интереса ѝ към ефективната комуникация и работата с хора. Интересът ѝ към темите за храните, регулациите и здравословния начин на живот се развива по време на работата ѝ в Lidl България, където е част от отдела по качество. Любопитството ѝ към дигиталния маркетинг, PR-а и съвременните комуникации я отвежда до AB Communication, където съчетава своята креативност, комуникационни умения и страст към разказването на истории. Израснала между българската и германската култура, Роди съчетава дисциплина, адаптивност и внимание към детайла с креативност, любознателност и приключенски дух.

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