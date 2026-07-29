Министър Абровски: До края на годината ще имаме одобрена концепция за земеползването

Земеделският министър подчерта, че поземлените отношения засягат всички земеделски производители и затова изработването на концепцията трябва да бъде с участието на представителите на различните сектори в земеделието

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че до края на 2026 г. МЗХ ще представи цялостна концепция за земеползването в България. По думите му документът ще очертае дългосрочна визия за управлението на земеделските земи и ще постави основите на бъдещата поземлена реформа, насочена към по-ефективно и устойчиво използване на ресурса.

“До края на годината Министерството на земеделието и храните ще работи и ще представи цялостна концепция за земеползването в България. Две са важните неща за мен – земеделската земя трябва да бъде за този, който я работи, и трябва да имаме дългосрочни договори. Ако нямаме цялостна концепция, няма да правим устойчиво земеделие“, заяви министър Пламен Абровски.

Той подчерта, че поземлените отношения засягат всички земеделски производители и затова изработването на концепцията трябва да бъде с участието на представителите на различните сектори в земеделието. Целта е да бъдат обсъдени и обединени предложенията на браншовите организации и да се постигне общо виждане за бъдещото управление и ползване на земеделските земи. След постигането на съгласие по основните принципи ще бъде разработена необходимата законодателна рамка. „До края на годината се надявам не само да Ви представим, но и да имаме одобрена концепция. След това вече можем да започнем да пишем текста“, посочи министърът.

Министър Абровски заяви, че до края на годината областните дирекции „Земеделие“ ще извършат проверки на всяко землище в страната.

Контролът ще обхване и случаите на неизплатени дължими суми, като при установени нарушения ще бъдат предприети необходимите действия за тяхното събиране. „Не може едните да работят и да не плащат, а другите да работят и да плащат. Това нещо ще бъде прекратено като практика“, категоричен беше министърът.

Той припомни, че е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който предвижда промени за подобряване на регулацията в сектора. Министърът подчерта, че краткосрочните законодателни решения могат да отговорят на неотложни проблеми, но устойчивото развитие на земеделието изисква цялостна визия и предвидима среда.

Министър Пламен Абровски заяви, че земеделието може и трябва да се превърне в стратегически отрасъл за България, който има значение не само за производството на храни, но и за националната сигурност, икономическото развитие и устойчивостта на страната.

Той акцентира върху необходимостта от последователна държавна политика с дългосрочен хоризонт, инвестиции в напояване, модернизация на стопанствата, внедряване на нови технологии, дигитализация и иновации.

Сред приоритетите той посочи и повишаването на добавената стойност на българската земеделска продукция чрез насърчаване на кооперирането и сдружаването, развитието на преработката, ефективното управление на водните ресурси и по-тясната връзка между науката, образованието и практиката. „Задачата на държавата е да осигури предвидима среда, ясни правила и дългосрочна визия. Тогава земеделието може да бъде не просто важен сектор, а един от двигателите на българската икономика“, заяви министър Абровски.

Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев подчерта необходимостта от преминаване към по-устойчиво и дългосрочно ползване на земеделските земи. Той отбеляза, че предлаганите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи могат да бъдат част от решението, но устойчивата реформа трябва да се основава на цялостна концепция. „Според нас това е посоката на дългосрочни договори. Няма да е лесно, но трябва да направим следващата крачка“, заяви зам.-министър Янчев. Концепцията за земеползването ще обхване и свързаните с него въпроси, включително инфраструктурата, напояването и инвестиционното планиране, като бъдат отчетени спецификите на различните земеделски производства и техният инвестиционен хоризонт.