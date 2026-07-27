Министър Абровски: Искаме туристите на Черноморието ни да ядат качествена и безопасна българска черна мида

​ На територията на Варна има само една фабрика, която може да ги почиства и съответно да предлага за консумация черна мида. Целта на МЗХ е, заедно с ИАРА и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Черноморието да се зонира така, че аквакултурите да не се вадят от забранените зони, заяви земеделският министър

Искаме туристите на Черноморието ни да ядат качествена и безопасна българска черна мида, която достига от вътрешността на морето. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски през уикенда пред медии във Варна, след проверка във варненския залив. ​

При инспекцията екипи на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) заловиха бракониери с две лодки с над половин тон черна мида, извадена от територията на двата канала край Варна. Министър Абровски заяви, че там уловът е абсолютно забранен поради хигиенни изисквания и компрометирана вода.

„Качествената и безопасна българска черна мида трябва достига до търговската мрежа само и единствено от вътрешността на морето, където водата е кристално чиста“, каза още той. По думите му при проверката са намерени и съоръжения от вида „дънно тралиращо средство“. Земеделският министър подчерта, че в момента уловът с подобни средства е забранен, тъй като освен че съсипва популацията на бяла мида, разрушава изцяло и морския хабитат.

​Министър Абровски съобщи още, че амбицията на правителството е санкциите за подобни нарушения да бъдат завишени в максимален размер. „В момента глобите са до 2000 евро и са прекалено малки“, обясни още той.

​ „На територията на Варна има само една фабрика, която може да ги почиства и съответно да предлага за консумация черна мида. Целта на МЗХ е, заедно с ИАРА и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Черноморието да се зонира така, че аквакултурите да не се вадят от забранените зони“, каза в заключение той.