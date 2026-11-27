Онлайн магазини фантоми, фалшиви сайтове и подвеждащи промоции са сред най-честите рискове при пазаруването – комисията призовава потребителите да проверяват търговците, преди да платят

В навечерието на Черния петък потребителите трябва да бъдат особено внимателни за измами и нелоялни търговски практики, прикрити зад примамливи намаления. За това предупреждава председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова в публикация в профила си във Facebook. По думите й комисията е залята от сигнали и жалби за злоупотреби, по които работи съвместно с компетентните институции, включително с органите на реда.

Манолова посочва 13 често срещани капана, в които потребителите могат да попаднат по време на една от най-мащабните търговски кампании през годината.

13 капана, за които да внимаваме

Сред основните рискове са онлайн магазини фантоми, които изчезват, след като получат парите на клиентите, както и фалшиви сайтове, копиращи визията и имената на утвърдени търговци. Потребителите трябва да бъдат предпазливи и към подвеждащите таймери, които създават усещане, че промоцията изтича след секунди, както и към изкуствено предизвиканото впечатление, че количествата са на изчерпване или офертата важи само за момента.

КЗП обръща внимание и на подвеждащата реклама за качествата на стоките, използването на образите на популярни личности без тяхното знание и съгласие и сайтовете, които създават погрешно впечатление, че са регистрирани в европейска държава.

Друг проблем са доставчиците извън Европейския съюз, при които връщането на закупена стока може да се окаже практически невъзможно. Сред сигнализираните практики са още изпращането на продукти с по-ниско качество от рекламираното или имитации на известни марки, забавянето на доставки с месеци и налагането на неоправдано високи разходи за връщане.

В списъка на КЗП попадат също неправомерните откази за приемане на рекламации, връщане на стоки и възстановяване на платени суми, както и агресивните търговски практики и натискът за покупка, особено спрямо възрастни хора и хора със заболявания.

Как да се предпазим от измами?

От комисията съветват потребителите да отделят няколко минути за проверка, преди да направят поръчка. Важно е да се проучи репутацията на търговеца, да се проверят неговите координати и отзивите на други клиенти, включително в платформи за оценки като Trustpilot.

Добре е да се уверим, че пазаруваме от действителния сайт на търговеца, като потърсим името му в интернет и сравним адреса на сайта с официално посочения от компанията.

Преди покупка трябва да проверим и къде е регистриран търговецът, както и какви са условията за доставка, връщане и рекламация. При онлайн покупки потребителите имат право да се откажат от договора в 14-дневен срок от получаването на стоката, без да посочват причина, при предвидените в закона условия и изключения.

Особено внимание трябва да се обръща на случаите, когато продавачът настоява за превод на парите по лична банкова сметка. КЗП препоръчва също сравняване на цените и избягване на решения под натиск.

Къде да подадем сигнал?

При съмнения за нелоялна търговска практика или друго нарушение на потребителските права гражданите могат да подадат сигнал на официалния сайт на Комисията за защита на потребителите – kzp.bg, в офисите на комисията в страната или на телефон 0700 111 22.

Посланието на КЗП е потребителите да не се поддават на изкуствено създаваното усещане за спешност и да не позволяват големите намаления на Черния петък да се превърнат в измами и злоупотреби с правата им.