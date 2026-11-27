Бизнес камарата настоява за връщане към праговете от 2010 г. по европейската Директива за промишлените емисии и за правила, които не подкопават конкурентоспособността на животновъдството

Българската стопанска камара (БСК) призовава за пропорционални екологични изисквания към животновъдството, които да не поставят европейските производители в неблагоприятно конкурентно положение. В писмо до българските представители в Комисията по околна среда, климат и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент организацията предупреждава, че според секторни оценки около 95% от свиневъдните стопанства в България биха попаднали в обхвата на новите изисквания по Директивата за емисиите от промишлеността (IED).

Повод за позицията е предстоящото на 1 декември 2026 г. гласуване в комисията ENVI по предложенията за опростяване на директивата. Според БСК промените трябва да осигурят по-облекчена и предвидима регулаторна рамка, без да създават допълнителни финансови и административни пречки пред производителите.

Новите прагове могат да засегнат 95% от свиневъдните стопанства у нас

С измененията на Директивата за емисиите от промишлеността от 2024 г. обхватът ѝ беше разширен, така че да включва приблизително 30% от най-големите свиневъдни и птицевъдни стопанства в ЕС. Ефектът от новите прагове обаче е съществено различен в отделните държави членки.

В България, заради специфичната структура на свиневъдството, формирана в резултат на историческото развитие на сектора, около 95% от стопанствата биха попаднали в обхвата на новите изисквания според секторни оценки, цитирани от БСК.

От камарата смятат, че това поставя под въпрос пропорционалността на регулаторния подход. За малките и средните предприятия новите правила биха означавали значителни инвестиции в производствените мощности, необходимост от осигуряване на специализиран административен и технически персонал и трайно увеличаване на оперативните разходи.

Според работодателската организация подобна тежест може да се окаже непосилна за част от стопанствата и да доведе до прекратяване на дейността им.

Риск от свиване на европейското животновъдство

БСК обръща внимание, че допълнителните регулаторни задължения идват на фона на вече протичащи процеси на преструктуриране в европейското животновъдство. Според организацията в държави като Нидерландия, Дания, Белгия и Германия се наблюдават тенденции към намаляване на производствения капацитет и промени в структурата на сектора.

Новите инвестиционни и административни изисквания могат да ускорят тези процеси и да поставят малките производители в още по-неблагоприятна позиция спрямо големите оператори, предупреждават от камарата.

Това създава риск от концентрация на производството, намаляване на конкуренцията и ограничаване на достъпа до пазара за малките и средните предприятия. В дългосрочен план подобно развитие може да отслаби производствения капацитет на ЕС и да увеличи зависимостта му от внос на селскостопански продукти от трети държави.

БСК настоява за връщане към праговете от 2010 г.

От БСК подкрепят усилията за намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата, но подчертават, че опростяването на директивата не трябва да води до нови задължения и фактическо разширяване на кръга на регулираните предприятия.

Организацията настоява да бъдат подкрепени предложенията за връщане към праговете, действащи по Директива 2010/75/ЕС. Те предвиждат обхват при 40 000 места за птици, 2000 места за производствени свине над 30 кг и 750 места за свине майки.

Като положителни стъпки БСК отчита постигнатите компромиси в ENVI, свързани с индивидуалната оценка на инсталациите, по-гъвкавия мониторинг, ограничаването на дублиращите се информационни задължения и предоставянето на допълнително време за адаптация на съществуващите стопанства.

Остават обаче нерешени въпроси относно методиката за определяне на обхвата на смесените стопанства, праговете за отделните категории животни, преходните периоди и пропорционалността на санкциите и процедурните изисквания.

БСК оценява становището на комисията AGRI като важна основа за намиране на балансирани решения. Сред предложенията, които организацията настоява да бъдат отразени в окончателната позиция на Европейския парламент, са връщането към старите прагове, опростяването на процедурите и съобразяването на изискванията със спецификата на съществуващите стопанства.

Искат предвидими условия за животновъдите

Във връзка с предстоящото гласуване на 1 декември БСК призовава евродепутатите да подкрепят връщането към праговете за обхват, действащи по Директива 2010/75/ЕС, да не допускат непропорционално разширяване на кръга на засегнатите предприятия и да ограничат административните и финансовите задължения, които не носят съразмерни екологични ползи.

Организацията настоява също за достатъчни преходни периоди и предвидими условия за съществуващите стопанства, както и за отразяване на предложенията на комисията AGRI в окончателната позиция на Европейския парламент.

Подробните секторни аргументи и конкретните предложения по компромисните изменения са изложени в съвместно становище на Асоциацията на свиневъдите в България и Съюза на птицевъдите в България – членове на БСК.

От камарата подчертават, че опазването на околната среда и конкурентоспособността на европейското производство не са взаимоизключващи се цели. Според организацията устойчивото развитие на животновъдството изисква регулации, които отчитат икономическите реалности и осигуряват възможност на предприятията да продължат да инвестират и произвеждат в рамките на ЕС.

След гласуването в ENVI се очаква законодателният акт да бъде разгледан и в пленарната зала на Европейския парламент през декември 2026 г.

Източник: Българска стопанска камара; съвместно становище на Асоциацията на свиневъдите в България и Съюза на птицевъдите в България.