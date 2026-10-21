КЗП: До 135% надценка на маслото, 99% на кашкавала – печалбарство на гърба на хората

До 95% надценка на сиренето, 99% на кашкавала и на прясното мляко, 80% на киселото мляко, 135% на маслото. Никъде в Европа няма такова печалбарство на гърба на хората, заяви председателят на КЗП

„До 95% надценка на сиренето, 99% на кашкавала и на прясното мляко, 80% на киселото мляко, 135% на маслото. Никъде в Европа няма такова печалбарство на гърба на хората. Държавата взима мерки. С НАП и БАБХ проверяваме складовете на веригите. За всеки продукт с необосновано повишена цена законът позволява до 100 хил. евро санкция.“

Това заяви в личния си профил в социалната мрежа Facebook председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Днес започват съвместни проверки на КЗП, НАП и БАБХ според правомощията на всеки от органите, в складовете на големите търговски вериги.

„Ангажираме и останалите институции в проверките, като крайният резултата е цените да се върнат към справедливата стойност с надценки, които са нормални за Европейския съюз – около 20-30 % според категорията. Както каза премиерът Радев, българското правителство не иска нищо повече от това, което имат европейските потребители и правителствата на другите европейски страни, но и нищо по-малко.

Подобно брутално отношение към българските потребители с тези надценки веригите не си позволяват по отношение на германския, австрийския и нидерландския потребител,“ заяви вчера на брифинг Манолова.

На брифинга бяха показани български млечни продукти – сирена, масло и видове мляко – със съответните им надценки, установени от инспекторите на КЗП. Надценки от 135 % в Европа няма, категорична бе Мая Манолова по повод на един от видовете краве масло с такава надценка, като добави, че КЗП е залята от жалби за цените на храните. Хората са гневни и с право, добави тя.

На брифинга стана ясно, че КЗП е започнала 11 производства за установени заблуждаващи търговски практики и необосновано повишение на цените при стоките от първа необходимост. Веригите ще имат възможност да докажат обосноваността на повишените цени. Санкциите са в размер от 10 хиляди до 100 хиляди евро на продукт, ако се установят нарушения, припомни още Мая Манолова.

Тя допълни, че КЗП сезира и Комисията за защита на конкуренцията за установеното при проверките в търговските вериги, като припомни, че КЗК има възможност да налага глоби като процент от оборота на съответната верига, при установени нарушения.

Манолова определи някои от хранителните продукти като „златни”, цитирайки надценките им – 135 % на един вид краве масло, 85 % на друг, 68 % или 99 % на видове прясно мляко, между 53 % и 95 % на показаните видове бяло саламурено сирене, между 75 % и 88 % на видове кашкавал и между 31 % и 80 % на кисело мляко от 400 грама. Такива фрапантни разлики между доставна и продажна цена има и в други категории продукти, не само в млечните, добави Манолова и подчерта, че „бруталните надценки” в търговските вериги предизвикват емоционални жалби от гражданите. С 32 % е по-скъпо маслото у нас в сравнение със средното за ЕС, при млякото надценките са с над 23 % по-високи от сревноевропейските, обобщи тя.

„Ние искаме да защитим и българските производители, защото тези нарушения – надценки над 100 %, които са значително над обичайните за страните в ЕС, смачкват родните производители,“ посочи Манолова. Тя добави, че има дискриминационно третиране чрез различни надценки и на самите производители, доставящи на веригите собствена продукция.

По думите й, при анализа на оперативните разходи на веригите от публичните им отчети за предходни периоди, са установени консултантски разходи от 45 милиона лева на една търговска верига и 51 милиона лева, платени по договори със свързани лица на друга търговска верига. Предаваме тези данни в НАП за обстоен анализ, съобщи още Манолова.