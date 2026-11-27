1 929 заявления са класирани и попадат в рамките на 100% от наличния бюджет от над 115,7 млн. евро (115 766 488 евро), като в рамките на приема са подадени общо 2 952 заявления за подпомагане

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува класирането на заявленията за подпомагане от втория прием по интервенция II.Д.1.“ „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., след приключване на процедурата по разглеждане на възраженията срещу резултатите от предварителната оценка.

1 929 заявления са класирани и попадат в рамките на 100% от наличния бюджет от над 115,7 млн. евро (115 766 488 евро), като в рамките на приема са подадени общо 2 952 заявления за подпомагане.

Припомняме, че всеки одобрен кандидат може да получи 60 000 евро безвъзмездна финансова помощ, а средствата се изплащат на два етапа – 30 000 евро след одобрение на заявлението и сключване на административния договор и още 30 000 евро – след изпълнение на бизнес плана.