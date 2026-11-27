ДФЗ е изпратил над 700 писма за одобрение по интервенциите Г.1 и Г.1.1, целта е максимален брой проекти да бъдат договорени до края на годината

Близо 400 договора вече са сключени по интервенциите за инвестиции в земеделските стопанства (Г.1 и Г.1.1) от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023–2027 г. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Ива Иванова, представяйки актуални данни за напредъка по обработката на проектните предложения.

Тя отчете, че по приемите за инвестиции в земеделските стопанства (Г1 и Г1.1) са подадени общо 4 106 проекта, от които в рамките на наличния бюджет попадат 1 341. След увеличението на бюджета в края на август екипите на Разплащателната агенция вече са изпратени над 700 писма за одобрение, а сключените договори са близо 400.

„Поставили сме си за цел максимален брой договори да бъдат подписани до края на годината, а напълно окомплектованите заявки за плащане да се обработват и разплащат в ускорен срок от две до три седмици вместо стандартния нормативен срок от три месеца. За постигането на тази цел сме мобилизирали над 600 служители от централното управление и териториалните звена на Фонда“, подчерта Ива Иванова.

Заместник изпълнителният директор акцентира и върху успешното разрешаване на казуса с проектите със заложени инвестиции за напояване, които представляват над 900 от общо подадените предложения за инвестиции в земеделски стопанства. Благодарение на съвместните усилия на ДФЗ, браншовите организации и Министерството на околната среда и водите, басейновите дирекции ще извършват индивидуални обследвания за допустимостта на инвестициите в напояване. Инвестициите ще бъдат допустими в случаите, когато по-ниското от добро състояние на водното тяло не се дължи на количеството на водите, с което се гарантира реализацията на значителна част от проектите за напояване.

Ива Иванова отчете напредък и по интервенция Г.2 за преработка и маркетинг на селскостопански продукти, където в бюджета влизат 489 проекта и вече има около 100 издадени писма за одобрение.

По отношение на приема за стартова помощ за млади фермери (Д1), по който са подадени 2 925 проекта, тя съобщи, че класирането се публикува на 26 ноември, като целта отново е ускорено договаряне и изплащане на първите траншове в рамките на две до три седмици.

Началникът на отдел „Биологични и агроекологични плащания“ Ангел Банев представи данни, показващи сериозен ръст на интереса към екологичните практики през Кампания 2026. Докато за Кампания 2025 изплатените средства по тези направления са около 53 млн. евро, за Кампания 2026 заявеният финансов ресурс достига 153 млн. евро. Най-голямо увеличение се наблюдава при биологичното растениевъдство в преход, където кандидатите нарастват от 1 209 на 2 719, а заявените площи скачат от 16 880 ха (през 2024 г.) на 70 000 ха. Общо площите под система за биологичен контрол вече достигат близо 200 000 хектара, а по новата интервенция за консервационно земеделие са заявени около 138 000 хектара от 282 кандидати.

Ангел Банев обърна специално внимание на земеделските стопани редовно да следят профилите си в Системата за електронни услуги (СЕУ), тъй като чрез нея се осъществява официалната кореспонденция, включително изпращането на уведомления за проверки на място, писма за одобрение и оторизация.

Той напомни и за важна законодателна промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители, според която срокът за влизане в сила на писмата за оторизация след качването им в СЕУ е намален от шест месеца на един месец. „Писмата за оторизация за Кампания 2025 по биологичните и агроекологичните интервенции са качени в системата на 3 ноември. Те ще се считат за официално връчени на 3 декември, откогато тече 14-дневният срок за съдебно обжалване, който ще е най-късно до 16–17 декември“, уточни Ангел Банев.