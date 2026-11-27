На неформална среща на министрите от ЕС с ресор жилищна политика в Дъблин зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска представи позицията на България за достъпни жилища

„България подкрепя комплексен подход, който съчетава инвестиции в жилищното предлагане, енергийна ефективност и целенасочени мерки за подкрепа на хората в нужда.”

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска по време на двудневната неформална среща на министрите от ЕС с ресор жилищна политика в Дъблин. През втория ден на форума тя участва в работни сесии за мобилизиране на инвестиции чрез Общоевропейската инвестиционна платформа за достъпни и устойчиви жилища и за увеличаване на предлагането на социални и достъпни жилища: справяне с въпросите за достъпността, жилищното изключване и бездомността.

„Сред важните направления са мерките за подкрепа на домакинствата с ниски и умерени доходи, младите хора, семействата с деца, възрастните и хората в уязвимо положение”, подчерта Пеловска. По думите ѝ важна част от този подход е развитието на разнообразни жилищни решения, включително достъпни жилища под наем за млади хора, общински социални жилища за домакинства в нужда и защитени жилища за хора, изпитващи бездомност.

Според заместник-регионалния министър енергийно ефективното обновяване на сградите също има съществена роля за жилищната достъпност, тъй като допринася за намаляване на разходите на домакинствата, ограничаване на енергийната бедност и осигуряване на по-добри жилищни условия.

В България тези усилия се подкрепят чрез национални програми и европейско финансиране, включително ресурс от около 1 млрд. евро, предвиден по Социалния климатичен план.

На европейско ниво подкрепата следва да насърчава мобилизирането на публични и частни инвестиции, да улеснява достъпа до финансови инструменти и да стимулира обмена на добри практики е позицията на българското правителство. Като предложеният Европейски алианс за достъпни жилища може да създаде допълнителни възможности за партньорство, инвестиции и развитие на ефективни решения в областта на жилищната политика.

„България подчертава значението на това европейските инициативи да допълват националните политики, като отчитат спецификите на жилищните пазари в отделните държави и зачитат националните компетентности и принципа на субсидиарност”, обясни архитект Пеловска. Тя беше категорична, че разширяването на възможностите за достъп до подходящи и достъпни жилища, особено за младите семейства и уязвимите домакинства, има значение не само за социалното приобщаване, но и за демографската устойчивост, задържането на хората в регионите и балансираното териториално развитие.

На форума в Дъблин присъстваха и Йорданка Георгиева – парламентарен секретар в МРРБ и Силвия Петрова – директор на дирекция „Жилищна политика” във ведомството.