Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова съобщи, че са изпратени сигнали до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу най-големите търговски вериги заради предполагаемо нарушение на законовото ограничение за разликата в надценките на сходни продукти от една и съща категория.

В публикация в социалните мрежи Манолова посочва, че при проверките са установени значителни разлики между надценките на български и вносни стоки. Като пример тя дава вносна гауда с 20% надценка и български кашкавал, при който тя достига 120%.

По думите й тази практика поставя българските производители в неравностойно положение, често в полза на вносните продукти.

Сигналите до КЗК са придружени с документи, получени от самите търговски вериги по време на официалните проверки на КЗП. Манолова уточнява, че правомощията за налагане на санкции са в компетентността на антимонополния регулатор.

“Изпратихме сигнали за най-големите търговски вериги до КЗК за нарушаването на една абсолютна законова забрана – да продават с повече от 10% разлика в надценката сходни продукти от една и съща продуктова категория. По този начин се дискриминират българските производители, често в полза на вносни продукти. Така например една вносна гауда може да се продава с 20% надценка, а български кашкавал – със 120%.



В ръцете на КЗК са големите санкции. Предоставихме им документи, които получихме от самите вериги по време на официалните ни проверки.

Търговските вериги могат да ограничат част от разходите си, вместо да поддържат високи цени на стоки от първа необходимост.



Моята кауза са основните хранителни продукти, до които всяко българско домакинство трябва да има достъп. Толкова ли е трудно например едни 20 стоки от първа необходимост да бъдат продавани със същите надценки, които веригите слагат в Германия, Франция, Австрия?”