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Мая Манолова, КЗП: Звъннете директно на моя номер – 0887 130 777 за сигнали за необосновано високите цени

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Връщам обаждане на хората и чета в приложенията сигналите, които валят, заяви председателят на КЗП

Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Мая Манолова в ефира на „Здравей, България”. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите.

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Връщам обаждане на хората и чета в приложенията сигналите, които валят, заяви председателят на КЗППо думите й обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15 и 25%, във Франция – около 23%, а при зеленчуците – до 40%. Средната надценка в Европа е около 25%, заяви Манолова.

„Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем със сурови санкции”, заяви Манолова. В ефира на „Здравей, България” тя предостави и личния си телефонен номер 0887 130 777, на който гражданите могат да подават сигнали за нередности.

„ Това са жалбите за една минута в телефона ми след като в ефира на Нова ТВ обявих номера си. Връщам обаждане на хората и чета в приложенията сигналите, които валят – за цените на: минералната вода, сиренето, маслото, ресторантите, сиропа за кашлица, смяната на гумите,“ написа в социалната мрежа Facebook Манолова.

По думите й търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните. Манолова коментира данните за надценките при хранителните продукти, представени от КЗП, Комисията за защита на конкуренцията, КНСБ и експерти. Според нея информацията е събрана от отчетите на търговските вериги и от данни, предоставени от самите тях.

„След като изнесох данните за 141% надценки на хранителни продукти, получих обаждания от граждани, които смятат, че надценките достигат около 240% – най-вече при маслото”, посочи председателят на КЗП.

Тя уточни, че представените данни обхващат две групи продукти – млечни изделия и плодове и зеленчуци, които са част от малката потребителска кошница.

По думите й обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15 и 25%, във Франция – около 23%, а при зеленчуците – до 40%. Средната надценка в Европа е около 25%, заяви Манолова.

Според нея надценки от 141% при млечните продукти са прекомерни. Тя посочи, че след проверка на отчетите на търговските вериги нормалните нива би трябвало да бъдат значително по-ниски. Председателят на КЗП подчерта, че разликата между покупателната способност на българските граждани и цените на храните оказва сериозен натиск върху домакинствата.

Манолова съобщи, че санкции ще има и при заблуждаващи търговски практики. Тя даде пример със случай, при който картофи са били представени като български, въпреки че били вносни.

„Целта на комисията е да постигне намаление на цените на основни храни и да гарантира по-справедливи условия за потребителите. Ако веригите не се засрамят, трябва да бъдат накарани да намалят цените най-вече на млякото, маслото, сиренето, боба и други основни продукти”, заяви Манолова. И допълни, че ще настоява за сериозни санкции, включително такива, определяни като процент от оборота. „Крайно време е държавата да защити своите граждани”, подчерта председателят на КЗП.

Манолова заяви, че след проверките на цените на хранителните продукти комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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