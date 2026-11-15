Манолова: Търговските вериги си позволяват неща в България, немислими в ЕС

Надценките достигат 130% при основните храни и над 200% при зеленчуците, посочва председателят на КЗП
„Търговските вериги в България си позволяват неща, които не биха си позволили никъде другаде в Европейския съюз.“ Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова в публикация в профила си във Facebook, в която поставя въпроса за надценките на хранителните продукти и отношенията между големите търговски вериги и българските производители.
По думите й проверките на КЗП са установили нарушения при петте най-големи търговски вериги в страната. Документите вече са изпратени в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), а сигнали са подадени и до Националната агенция за приходите (НАП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
- Доставните им цени на мляко, сирене и кашкавал са намалели с 20% между октомври 2022 г. и октомври 2026 г. Въпреки това на рафта тези продукти поскъпват;
- В началото на всяка година производителите са притискани да свалят цените си с още 3-4%, за което и КЗК глоби една верига;
- Надценките са между 30% и 130% при основните храни, над 200% при зеленчуците и до 142% при млечните продукти.