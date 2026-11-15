Манолова: Търговските вериги си позволяват неща в България, немислими в ЕС

Надценките достигат 130% при основните храни и над 200% при зеленчуците, посочва председателят на КЗП

„Търговските вериги в България си позволяват неща, които не биха си позволили никъде другаде в Европейския съюз.“ Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова в публикация в профила си във Facebook, в която поставя въпроса за надценките на хранителните продукти и отношенията между големите търговски вериги и българските производители.

По думите й проверките на КЗП са установили нарушения при петте най-големи търговски вериги в страната. Документите вече са изпратени в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), а сигнали са подадени и до Националната агенция за приходите (НАП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

“Търговските вериги в България си позволяват неща, които не биха си позволили никъде другаде в Европейския съюз. Проверките на КЗП установиха нарушения при петте най-големи търговски вериги у нас. Документите вече са изпратени в Комисията за защита на конкуренцията. Изпратихме сигнали и до НАП и БАБХ.

Какво показват фактурите, които производители ни показаха: Доставните им цени на мляко, сирене и кашкавал са намалели с 20% между октомври 2022 г. и октомври 2026 г. Въпреки това на рафта тези продукти поскъпват;

В началото на всяка година производителите са притискани да свалят цените си с още 3-4%, за което и КЗК глоби една верига;

Надценките са между 30% и 130% при основните храни, над 200% при зеленчуците и до 142% при млечните продукти. Доставните цени падат, а надценките растат и потребителят плаща повече. Например, когато сирене гауда се продава с 20% надценка, а българският кашкавал – със 120%. Така родните производители са поставени в неравностойно положение на собствения си пазар. В Германия надценките на млечните продукти са между 15% и 25%. Искането ни е за ограничен брой основни храни да слагат същите надценки като в Германия. Нито повече, нито по-малко.