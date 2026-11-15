Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Манолова: Търговските вериги си позволяват неща в България, немислими в ЕС

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Надценките достигат 130% при основните храни и над 200% при зеленчуците, посочва председателят на КЗП

„Търговските вериги в България си позволяват неща, които не биха си позволили никъде другаде в Европейския съюз.“ Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова в публикация в профила си във Facebook, в която поставя въпроса за надценките на хранителните продукти и отношенията между големите търговски вериги и българските производители.

По думите й проверките на КЗП са установили нарушения при петте най-големи търговски вериги в страната. Документите вече са изпратени в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), а сигнали са подадени и до Националната агенция за приходите (НАП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

“Търговските вериги в България си позволяват неща, които не биха си позволили никъде другаде в Европейския съюз. Проверките на КЗП установиха нарушения при петте най-големи търговски вериги у нас. Документите вече са изпратени в Комисията за защита на конкуренцията. Изпратихме сигнали и до НАП и БАБХ.
Какво показват фактурите, които производители ни показаха:
  • Доставните им цени на мляко, сирене и кашкавал са намалели с 20% между октомври 2022 г. и октомври 2026 г. Въпреки това на рафта тези продукти поскъпват;
  •  В началото на всяка година производителите са притискани да свалят цените си с още 3-4%, за което и КЗК глоби една верига;
  • Надценките са между 30% и 130% при основните храни, над 200% при зеленчуците и до 142% при млечните продукти.
Доставните цени падат, а надценките растат и потребителят плаща повече. Например, когато сирене гауда се продава с 20% надценка, а българският кашкавал – със 120%. Така родните производители са поставени в неравностойно положение на собствения си пазар. В Германия надценките на млечните продукти са между 15% и 25%. Искането ни е за ограничен брой основни храни да слагат същите надценки като в Германия. Нито повече, нито по-малко.
Във всяка друга европейска държава големите супермаркети не са превзели центровете на градовете, не са унищожили кварталните магазинчета и не се държат така с производителите и потребителите. Предишни правителства гледаха на веригите като на галено дете.
СВЪРЗАНИ НОВИНИ
КЗП: До 135% надценка на маслото, 99% на кашкавала – печалбарство на гърба на хората
Мая Манолова, КЗП: Звъннете директно на моя номер – 0887 130 777 за сигнали за необосновано високите цени
Мая Манолова, КЗП: С надценки от над 140 % цените на храните отдавна надхвърлиха социалната поносимост
Мая Манолова, КЗП: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по поскъпване
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Манолова: Търговските вериги си позволяват неща в България, немислими в ЕС
АктуалноАкценти
Вярващите започват 40-дневния Коледен пост
АктуалноАкцентиЛов и Риболов
Благородните елени у нас надхвърлиха 46 000
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
България загуби 98% от производството си на чесън за 30 години
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
БАБХ затвори магазин във Видин, унищожават над 600 кг храни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама