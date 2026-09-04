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Как да разпознаем скритото поскъпване: Шоколадът става с по-малък грамаж, но цената остава същата

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

„Свиването“ на продуктите може да прикрие реалното поскъпване, затова ЕС насърчава потребителите да сравняват цената за килограм или литър

Случвало ли ви се е да забележите, че любимият ви шоколад вече е с по-малък грамаж, но цената му е останала същата? Това е пример за т.нар. „свиване на грамажа“ (shrinkflation) – практика, при която количеството на продукта намалява, без това да е съпроводено със съответно намаление на цената. Правилата на Европейския съюз за защита на потребителите предвиждат механизми срещу практики, които могат да заблудят купувачите относно реалното количество и стойност на даден продукт.

Един от най-важните ориентири при пазаруване е цената за единица мярка – за килограм или литър. Тя позволява по-лесно да се сравняват продукти с различен грамаж и да се установи дали зад привидно непроменената цена не се крие реално поскъпване.

Например, ако шоколад от 100 грама вече се предлага в опаковка от 80 грама, но на същата цена, потребителят всъщност плаща повече за килограм продукт. Европейските разпоредби дават възможност на националните органи да предприемат действия срещу подвеждащо представяне на продукти, когато то може да заблуди потребителите относно реалното количество или размера на стоката.

Затова при пазаруване е важно да се следят грамажът, крайната цена и цената за единица мярка. Така потребителите могат по-лесно да разберат какво реално получават срещу парите си.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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