Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Зам.-министър проф. Палигоров взе участие в Министерска конференция на високо равнище за обновяване на поколенията в селските райони в Хърватия

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Основен акцент на конференцията е споделянето на опит и добри практики в създаването на условия за привличане и задържане на младите хора в селските райони и насърчаването на ново поколение земеделски стопани

Заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров участва в Министерска конференция на високо равнище за обновяване на поколенията в селските райони в Осиек, Хърватия. На конференцията, която се провежда от 2 до 4 септември, са представени министри и зам.-министри на земеделието от България, Хърватия, Словения, Република Северна Македония, Чехия, Литва, Полша, Кипър, Австрия, Естония, Босна и Херцеговина, Косово, както и представители на европейски и регионални институции и организации. Участва и Генералният директор на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) Чу Дуню. От българска страна участва и посланикът на Република България в Хърватия Ива Крулева.

АКЦЕНТИ
Основен акцент на конференцията е споделянето на опит и добри практики в създаването на условия за привличане и задържане на младите хора в селските райони и насърчаването на ново поколение земеделски стопаниСъщевременно именно обновяването на поколенията е ключ за внедряването на новите технологии, цифровизацията и утвърждаването на иновативни и устойчиви практики за повишаване конкурентоспособността на европейското земеделие.

Основен акцент на конференцията е споделянето на опит и добри практики в създаването на условия за привличане и задържане на младите хора в селските райони и насърчаването на ново поколение земеделски стопани. Европа е поставена пред сериозни демографски предизвикателства, като средната възраст на земеделските стопани в Европейския съюз е 57 години, а младите земеделски стопани под 40-годишна възраст са около 12%, стана ясно по време на дискусиите.

Същевременно именно обновяването на поколенията е ключ за внедряването на новите технологии, цифровизацията и утвърждаването на иновативни и устойчиви практики за повишаване конкурентоспособността на европейското земеделие.

В този контекст внимание бе отделено и на ролята и сътрудничеството между регионалните и централните власти при прилагането на мерки за обновяване на поколенията с акцент върху инструментите на Общата селскостопанска политика и националните политики за подкрепа на младите фермери при отчитане на различията в демографската ситуация, структурата на стопанствата и бариерите пред младите хора в отделните държави-членки.

В рамките на конференцията, зам.-министър проф. Палигоров се срещна с Давид Влайчич, заместник министър-председател и министър на земеделието, горите и рибарството на Република Хърватия, както и с останалите свои колеги, като се обединиха около разбирането, че обновяването на поколенията следва да се разглежда не само като политика за подкрепа на младите земеделски стопани, но и като част от по-широкия подход за развитие на селските райони. В рамките на конференцията ще бъде открито и 71-то Световно първенство по оран.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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