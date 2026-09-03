ДФЗ отваря допълнителен прием за подаване на заявления за участие по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

В периода 8 септември – 11 септември 2026 г. могат да се подават заявления за одобрение на заявители по училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти през настоящата учебна година 2026/2027 г.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) отваря допълнителен прием по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. В периода 8 септември – 11 септември 2026 г. могат да се подават заявления за одобрение на заявители по училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти през настоящата учебна година 2026/2027 г., с цел да бъдат обхванати повече учебни заведения.

Допустими за участие в допълнителния прием са учебни заведения, заявени самостоятелно или чрез заявител, които не са одобрени или са се отказали от участие при първоначалния прием, както и тези, които не са кандидатствали за одобрение за учебната 2026/2027 г.

Заявителите по схемите подават лично или чрез упълномощено лице в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие.