Обнародвани са нормативни промени, с които се намалява административната тежест за организациите и групите производители

Сред основните облекчения е премахването на изискването за доказване на минимална стойност на реализираната продукция от групите производители

В брой 81 на „Държавен вестник“ от днес 4 септември 2026 г., е обнародвана Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители, междубраншови организации и групи производители. С промените се намалява административната тежест за организациите и групите производители на селскостопанска продукция. Освен това се подобрява и процесът по признаване на организации на производители (ОП), асоциации на организации на производители (АОП), междубраншови браншови организации (МБО) и групи на производители (ГП) на селскостопански продукти във всички сектори.

Сред основните облекчения е премахването на изискването за доказване на минимална стойност на реализираната продукция от групите производители. По този начин се улеснява сдружаването на земеделските производители и преходът на групите към достигане на критериите за признаване като организации на производители.

Контролът върху дейността на групите производители се запазва, но се променя начинът, по който се извършват проверките. Те ще се осъществяват служебно и изцяло по електронен път, без да се изисква допълнително представяне на документи от страна на сдруженията.

С промените се уеднаквява принципът за признаване на групите производители с този за организациите на производители, като се създават по-ясни и облекчени условия за сдружаване и развитие на земеделските производители.