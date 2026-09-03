Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Броят на тютюнопроизводителите се увеличава с 237 души през 2026 г. спрямо предходната година

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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През 2026 г. броят на производителите достига 8 568, а площта нараства до 45 295 дка. Договорените количества също се увеличават с до 7 278 940 кг., а тютюн се отглежда в 18 области на страната

Броят на регистрираните тютюнопроизводители в България се увеличава с 237 души през 2026 г. спрямо предходната година. Това стана ясно по време на заседание на Консултативния съвет по тютюна, проведено в Министерството на земеделието и храните под председателството на заместник-министъра на земеделието и храните Янислав Янчев.

АКЦЕНТИ
През 2026 г. броят на производителите достига 8 568, а площта нараства до 45 295 дка. Договорените количества също се увеличават с до 7 278 940 кг., а тютюн се отглежда в 18 области на странатаОперативните данни за реколта 2026 г. също показват значителен обем на производството.

По време на съвета бяха обсъдени актуалното състояние на сектор „Тютюн“, развитието на производството през 2026 г., както и предизвикателствата пред сектора във връзка с бъдещата Обща селскостопанска политика за периода 2028-2034 г. Заместник-министър Янчев заяви, че увеличаването на броя на производителите е положителен знак за развитието на сектора и показва, че тютюнопроизводството продължава да има значение за редица региони на страната.

По данни на Министерството през 2025 г. са регистрирани 8 331 тютюнопроизводители, обработващи общо 41 100 дка. Договореното количество тютюн е 6 448 756 кг. През 2026 г. броят на производителите достига 8 568, а площта нараства до 45 295 дка. Договорените количества също се увеличават с до 7 278 940 кг., а тютюн се отглежда в 18 области на страната.

Оперативните данни за реколта 2026 г. също показват значителен обем на производството.

Очакваното производство е 2 890 тона при среден добив от 128 кг/дка. Най-големи са площите с ориенталски тютюн – 1 690 ха, следвани от тютюн „Виржиния“ – 432 ха, и „Бърлей“ – 355 ха.

В рамките на заседанието заместник-министър Янчев подчерта, че Министерството ще продължи да отстоява и възможността за запазване на преходната национална помощ за сектор „Тютюн“ в рамките на бъдещата ОСП. Той отбеляза, че страната ни е предложила конкретни промени, с които да се създаде възможност държавите членки, прилагали преходна национална помощ, да могат да продължат да я използват и в бъдеще. Очаква се през есента да започнат по-интензивните обсъждания по бъдещата ОСП, като периодът от октомври 2026 г. до февруари 2027 г. се очертава като ключов за дискусиите по конкретните предложения. „За нас е важно да извоюваме правото си на този инструмент, защото той дава базово ниво на подкрепа на производителите и е особено важен за сектори като тютюнопроизводството“, подчерта заместник-министър Янчев.

От своя страна председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010 Цветан Филев определи данните като знак за стабилна тенденция в сектора и подчерта значението на съвместната работа между държавата и браншовите организации за развитието на тютюнопроизводството.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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