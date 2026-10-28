ДФЗ публикува резултатите от мониторинга на площите за Кампания 2026

До 10 ноември стопаните имат възможност да изразят несъгласие, да коригират или оттеглят заявленията си след резултатите от СМП

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уведомява земеделските стопани, кандидатствали за подпомагане по интервенциите на площ за Кампания 2026, че в индивидуалните им профили в Системата за електронни услуги (СЕУ), е публикувана информация с резултатите от автоматизираните проверки, извършени чрез Системата за мониторинг на площ (СМП). Информацията обхваща всички условия за допустимост, които подлежат на наблюдение чрез системата.

За да достигнат до тези данни, отнасящи се до подадените от тях заявления, кандидатите трябва да достъпят индивидуалните си профили в СЕУ с потребителско име и парола. От началната страница е необходимо да изберат бутон „Справки“, да преминат към секция „Специфични справки по конкретни схеми“ и в подсекция „Система за мониторинг на площ“ да отворят справка „Резултати от мониторинг“.

Припомняме, че монитируеми са всички условия за допустимост, които могат да бъдат проследени чрез сателитните изображения от спътниците „Сентинел“, като това е изцяло автоматична процедура за извличане на данни и формиране на резултати.

Бенефициерите, при които са установени несъответствия чрез СМП и/или при административните проверки, ще имат възможност в СЕУ, в подменю „Заявления“, „Данни от мониторинг и административни проверки 2026“, в срок до 10 ноември 2026 г., да предприемат някое от следните действия за всяко несъответствие:

– да изразят несъгласие, или

– да коригират засегнатия парцел като го оттеглят частично, или

– да оттеглят изцяло парцела с несъответствие

Обръщаме внимание, че в случаите, в които Системата за мониторинг на площ е установила частично несъответствие, засегнатите площи подлежат на допълнителни проверки, с цел установяване на точния му размер. Такава процедура ще бъде извършвана, ако кандидатът не е изразил несъгласие с установеното несъответствие, не е направил необходимата корекция или не е оттеглил съответния парцел. Подобни случаи могат да възникнат при установяване на опожарени площи, такива с постоянен характер или наличие на оран в площи, декларирани като постоянно затревени.

Условията за допустимост, за които е установено неспазване и за които кандидатът може да изрази несъгласие, да коригира частично парцела или да го оттегли изцяло, за кампания 2026 г са следните:

1. Поддържане/дейност в ОЗ;

2. Поддържане на трайни насаждения;

3. Поддържане на ПЗП;

4. Наличие на оран в площи, декларирани като затревени площи;

5. Наличие на оран в периода от 1.04 до 30.07;

6. Наличие на косене до 15.06;

7. Наличие на косене до 1.07;

8. Наличие на косене до 15.07;

9. Наводнена площ в ОЗ;

10. Наводнена площ в ПЗП или ТН;

11. Наличие на храсти и горска растителност (чл.55 ал.1, т.1 и 2 от Наредба №3);

12. Наличие на опожарени площи (чл.55 ал.3, т.2 от Наредба №3);

13. Наличие на площи с постоянен характер (чл.55 ал.1, т.3-7; ал.2, т.4 от Наредба №3).

Уточняваме, че при наличие на доказателствен материал (в това число геопозиционирани снимки), в подкрепа на изразеното от кандидатите несъгласие, то може да бъде приложено към заявлението, като поясняваме, че това действие не е със задължителен характер.

Отбелязваме още, че в случаите, когато заявените площи са засегнати от извънредни обстоятелства, включително пожар, е необходимо земеделските стопани да подадат „Заявление за наличие на форсмажорни обстоятелства“ в съответния ОПСМП на ДФЗ, като изискването е разписано в чл. 19 или чл. 19а от Наредба № 4 от 30.03.2023 г. Подчертаваме също, че изразяването на несъгласие с резултатите от мониторинга не замества подаването на посоченото заявление, както и че то не означава автоматично, че ще бъде получено подпомагане за засегнатите площи.

Допълнително и за улеснение на земеделските стопани, в You Tube канала на ДФЗ е публикувано видео с указания и инструкции за подаване на заявления за несъгласие, корекции и/или оттегляне. Видеото е достъпно на следния линк: https://youtu.be/wcwpD9diHlc

При наличие на допълнителни въпроси, напомняме на бенефициерите, че могат да се свържат с ДФ „Земеделие“ чрез Системата за електронни услуги (СЕУ), като изберат секция „Кореспонденция“ и подменю „Създадени от мен кореспонденции“. Потребителите, които нямат регистрация в СЕУ, могат да изпратят запитване чрез секцията „Въпроси и мнения“ в публичната част на системата. Информация и съдействие могат да получат и на горещите телефонни линии на ДФЗ.

