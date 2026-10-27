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България защити преходната национална помощ за земеделците след 2027 г.

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Министър Абровски защити  националната позиция за запазване на прилагането на преходната национална помощ и след 2027 г., за да се избегне рязкото намаляване на подпомагането в чувствителни земеделски сектори

На заседанието си на 26 октомври 2026 г. Съветът на министрите по земеделие и рибарство постигна съгласие по мандат за преговори с Европейския парламент относно Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. България защити своите приоритети за осигуряване на подкрепа за розопроизводството и за продължаване на преходната национална помощ след 2027 г.

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Министър Абровски защити  националната позиция за запазване на прилагането на преходната национална помощ и след 2027 г., за да се избегне рязкото намаляване на подпомагането в чувствителни земеделски секториВъв връзка с продължаващите преговори за Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. министър Абровски подчерта необходимостта от осигуряване на справедливи плащания по Общата селскостопанска политика и окончателно постигане на пълна външна конвергенция в нивата на плащанията между държавите членки.

Министър Абровски убеди министрите на земеделието на другите държави членки и Ирландското председателство, че предвид сериозните предизвикателства, пред които са изправени розопроизводителите през последните години, като намаляване на площите, ниски изкупни цени, високи производствени разходи и недостиг на работна ръка, трябва да бъде осигурено подпомагане за отглеждането на тази емблематична за България култура. Министър Абровски защити и националната позиция за запазване на прилагането на преходната национална помощ и след 2027 г., за да се избегне рязкото намаляване на подпомагането в чувствителни земеделски сектори.

Във връзка с продължаващите преговори за Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. министър Абровски подчерта необходимостта от осигуряване на справедливи плащания по Общата селскостопанска политика и окончателно постигане на пълна външна конвергенция в нивата на плащанията между държавите членки.

Той настоя също намаляването и ограничаването на дегресивното плащане на площ да останат доброволни за държавите членки и да се осигури достатъчна гъвкавост в съответствие с техните селскостопански структури и национални специфики. „Считаме, че трябва да се запази възможността за приспадане на разходите за труд, свързани със селскостопанската дейност на бенефициентите, преди прилагането на намаленията и таваните на плащанията“, посочи министър Абровски.

По думите му е важно да се гарантира и стабилно финансиране на политиката за развитие на селските райони, включително на LEADER и на интервенциите за знания и иновации, в рамките на Националния и регионалния план за партньорство.

„Продължаваме да смятаме, че са необходими преходни мерки, които да гарантират непрекъснатост на подпомагането за земеделските стопани“, допълни Абровски.

На заседанието земеделските министри обсъдиха как държавите членки и Европейската комисия могат да работят за по-добро оползотворяване на разрастващата се мрежа от търговски споразумения на ЕС, така че да се създадат нови възможности за износ за агрохранителния сектор. Министър Абровски отбеляза, че за България особено важни са мерките, свързани с по-добра информираност и административна подкрепа за малките фирми.

„Считаме, че би било добре да има финансиране за създаването на експортни кооперативи, които да обединяват продукцията на множество местни фермери под обща марка за външните пазари. За преодоляване на нетарифните бариери е важно ЕК да настоява пред търговските партньори да третират целия Европейски съюз като единен субект с обща и еднакво сигурна система за безопасност на храните“, уточни той.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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