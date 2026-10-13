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Индикативният график за плащанията до края на 2026 г. е обявен

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Изплащането на субсидиите по интервенции на директните плащания за Кампания 2026 ще започне от края на месец октомври

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) публикува Индикативния график, по който до края на 2026 г. ще бъдат преведени субсидиите на бенефициерите по интервенциите, включени в Стратегическия план за развитие земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР). Информацията с предстоящите плащания е налична на сайта на ДФЗ. За трета поредна година графикът обхваща не само планираните оторизации по интервенциите на директните плащания за Кампания 2026, но и разплащанията по очакваните от стопаните схеми на държавни помощи.

Изплащането на субсидиите по интервенции на директните плащания за Кампания 2026 ще започне от края на месец октомври. Първи подпомагане ще получат животновъдите, заявили „Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството“ (ПНДЖ1).

За първи път в рамките на годината на заявяване, Фондът има готовност след 20 октомври да предостави авансови плащания по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2026. Целта е да се осигури ликвидност и финансова стабилност за стопаните. Плащанията ще се извършат при наличие на данни, даващи задоволително ниво на увереност за коректното им извършване.

Съгласно разчетите по интервенциите на директните плащания, включени в СПРЗСР, в периода от 10 до 30 ноември ще бъдат преведени и средствата по интервенцията „Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството“ (ПНДЖ3).

В същия период (от 10 до 30 ноември) ще бъдат преведени субсидиите по извънредната помощ de minimis за 2026 г. вкл. de minimis, възбрана за паша във връзка с шарката по дребните преживни животни по (ДПЖ), както и по държавната помощ за отстъпка от акциза върху газьола за Кампания 2026.

В Индикативния график е заложено плащанията по държавната помощ, свързана с кризата в Ормузкия проток (т.нар. Иранска помощ), да бъдат направени в периода от 1 до 20 декември.

Разчетите сочат, че от 1 до 20 декември, предстоят преводите, както по десетте интервенции за обвързана подкрепа за животни, така и по интервенцията с най-голям бюджет – „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) след извършени проверки по предварителен слой “Физически блокове”, включително площи за косене.

В същия период (1 до 20 декември) стопаните могат да очакват финансова подкрепа по всички Агроекологични и Биологични интервенции, по интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, както и „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“.
Напомняме на всички кандидати за подпомагане по схемите на държавните помощи и директните плащания, че Индикативният график е указателен и има за цел да ориентира земеделските стопани за предстоящите плащания към тях.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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