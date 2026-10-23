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ДФЗ отваря допълнителен прием по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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ДФЗ отваря допълнителен прием по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за настоящата учебна година 2026/2027

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) отваря допълнителен прием по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

В периода от 26 октомври до 30 октомври 2026 г. могат да се подават заявления за одобрение на заявители по училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти през настоящата учебна година 2026/2027 г. с цел да бъдат обхванати повече учебни заведения.

Допустими за участие в допълнителния прием са учебни заведения, заявени самостоятелно или чрез заявител, които не са одобрени или са се отказали от участие при предходните приеми за кампания 2026/2027 г., както и тези, които не са кандидатствали за одобрение за кампания 2026/2027 г.

Заявителите по схемите подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на ДФЗ заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

Информация за схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, условията и насоките за кандидатстване, както и документите за одобрение и плащане са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“ в раздел „Схеми и мерки за подпомагане“, секция „Училищни схеми“.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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