ДФЗ отваря допълнителен прием по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ДФЗ отваря допълнителен прием по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за настоящата учебна година 2026/2027

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) отваря допълнителен прием по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

В периода от 26 октомври до 30 октомври 2026 г. могат да се подават заявления за одобрение на заявители по училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти през настоящата учебна година 2026/2027 г. с цел да бъдат обхванати повече учебни заведения.

Допустими за участие в допълнителния прием са учебни заведения, заявени самостоятелно или чрез заявител, които не са одобрени или са се отказали от участие при предходните приеми за кампания 2026/2027 г., както и тези, които не са кандидатствали за одобрение за кампания 2026/2027 г.

Заявителите по схемите подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на ДФЗ заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

Информация за схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, условията и насоките за кандидатстване, както и документите за одобрение и плащане са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“ в раздел „Схеми и мерки за подпомагане“, секция „Училищни схеми“.