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Над 6,1 млн. евро за родители на неприети деца в ясли

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г.

Допълнителните трансфери са за други целеви разходи и се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2026 г. Общият им размер е 4 577 089 евро и е разпределен по бюджетите на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Божурище, Софийска област, община Родопи, област Пловдив и община Аврен, област Варна.

Правителството прие и друго Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 юли до 31 август 2026 г.

Допълнителните трансфери са за други целеви разходи и се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2026 г. Общият им размер е 1 587 368 евро и е разпределен по бюджетите на Столична община, община Варна, община Пловдив, община Божурище, Софийска област, община Родопи, област Пловдив и община Аврен, област Варна за 2026 г.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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