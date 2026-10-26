ДФЗ изплати над 32 млн. евро de minimis на животновъди и растениевъди

Приемът на заявления бе в периода от 15 септември до 2 октомври 2026 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 32 млн. евро (32 158 948 евро) по извънредната помощ de minimis за 2026 г. на общо 18 079 земеделски стопани от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“. Срокът за изплащане на помощта е определен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

За останалите близо 280 стопани допустими за подпомагане, средствата ще бъдат изплатени след приключване на всички административни проверки.

Припомняме, че одобреният от УС на ДФЗ бюджет по извънредната помощ de minimis е в размер на общо 42 600 000 евро, а приемът на заявления бе в периода от 15 септември до 2 октомври 2026 г.

Подпомагането се предоставя при утвърдени единични ставки, както следва:

За сектор „Животновъдство:

• млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП) – до 70 евро;

• биволи – до 70 евро;

• крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП) – до 60 евро;

• млечни крави (МлК) – до 60 евро;

• говеда в планински райони (Г-пл) – до 60 евро;

• месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК –РП) – до 50 евро;

• месодайни крави (МеК) – до 35 евро;

• овце-майки и/или кози-майки, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП) – до 11 евро;

• овце-майки и/или кози-майки от застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП) – до 11 евро;

• овце-майки и/или кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) – до 8 евро;

• овце–майки и/или кози-майки по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – до 8 евро;

• пчелно семейство – до 6 евро;

За сектор „Растениевъдство“:

• оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в отопляеми оранжерии – до 4 000 евро/ха;

• оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в неотопляеми оранжерии – до 2 000 евро/ха;

• картофи – до 700 евро/ха;

• маслодайна роза – до 500 евро/ха;

• култивирани гъби – до 10 евро/кв. м;

• черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – до 300 евро/ха.

Максималният размер на помощите de minimis за всеки един земеделски стопанин в сектора на производството на селскостопански продукти не може да надхвърля 50 000 евро за период от три години.